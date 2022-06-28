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Эксперт: идея G7 по цены на нефть из России невозможна без КНР и Индии - РИА Новости, 28.06.2022
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Эксперт: идея G7 по цены на нефть из России невозможна без КНР и Индии
Эксперт: идея G7 по цены на нефть из России невозможна без КНР и Индии - РИА Новости, 28.06.2022
Эксперт: идея G7 по цены на нефть из России невозможна без КНР и Индии
Идея "большой семерки" ввести ограничения по уровню цен на нефть и нефтепродукты, экспортируемые из России на мировой рынок, нежизнеспособна, так как требует... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:35
2022-06-28T20:54
экономика
цены на нефть
эммануэль макрон
россия
китай
венгрия
g7
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея "большой семерки" ввести ограничения по уровню цен на нефть и нефтепродукты, экспортируемые из России на мировой рынок, нежизнеспособна, так как требует поддержки наиболее зависимых от сырья из РФ европейских стран, а также Китая и Индии, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин."Потенциальные ограничения по уровню цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также на газ, видятся нам нежизнеспособными, многое в этих идеях вызывает вопросы", - считает Бахтин."Чтобы меры, предложенные рядом западных стран, оказали предполагаемый негативный эффект на экспортные доходы РФ, необходимо присоединение к ним всех европейских стран, включая в том числе зависимых на 85-100% от российских поставок Венгрии, Чехии, Словакии, а также крупнейших энергоимпортеров – Китая и Индии", - добавил он.По мнению эксперта, в первом случае поддержка идеи G7 маловероятна по причине того, что страны, наиболее зависящие от поставок российского сырья, не пойдут на фактический подрыв собственных экономик, во втором - по политическим причинам. Следовательно, такие ограничения будут в значительной степени формальностью, поскольку государства "большой семерки" и так уже почти не покупают российскую нефть."Глобальный рынок энергоносителей остается "рынком продавца", а не "рынком покупателя", и Россия – слишком масштабный продавец на этом рынке, чтобы было реально навязать ей какие-то искусственные ценовые барьеры", - резюмирует Бахтин.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.Вместе с этим G7 рассмотрят механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку введения "лимита цен" и на российский газ, завив, что обсуждение этой темы продолжится "в ближайшие недели".
https://ria.ru/20220628/g20-1798787489.html
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экономика, цены на нефть, эммануэль макрон, россия, китай, венгрия, g7
20:35 28.06.2022 (обновлено: 20:54 28.06.2022)
 
Эксперт: идея G7 по цены на нефть из России невозможна без КНР и Индии

БКС: идея G7 ограничить цены на нефть из России нежизнеспособна без КНР и Индии

© AP Photo / Pool/Marcus BrandtВстреча лидеров G7 в Германии
Встреча лидеров G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Pool/Marcus Brandt
Встреча лидеров G7 в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Идея "большой семерки" ввести ограничения по уровню цен на нефть и нефтепродукты, экспортируемые из России на мировой рынок, нежизнеспособна, так как требует поддержки наиболее зависимых от сырья из РФ европейских стран, а также Китая и Индии, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
"Потенциальные ограничения по уровню цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также на газ, видятся нам нежизнеспособными, многое в этих идеях вызывает вопросы", - считает Бахтин.
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"Чтобы меры, предложенные рядом западных стран, оказали предполагаемый негативный эффект на экспортные доходы РФ, необходимо присоединение к ним всех европейских стран, включая в том числе зависимых на 85-100% от российских поставок Венгрии, Чехии, Словакии, а также крупнейших энергоимпортеров – Китая и Индии", - добавил он.
По мнению эксперта, в первом случае поддержка идеи G7 маловероятна по причине того, что страны, наиболее зависящие от поставок российского сырья, не пойдут на фактический подрыв собственных экономик, во втором - по политическим причинам. Следовательно, такие ограничения будут в значительной степени формальностью, поскольку государства "большой семерки" и так уже почти не покупают российскую нефть.
"Глобальный рынок энергоносителей остается "рынком продавца", а не "рынком покупателя", и Россия – слишком масштабный продавец на этом рынке, чтобы было реально навязать ей какие-то искусственные ценовые барьеры", - резюмирует Бахтин.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.
На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.
Вместе с этим G7 рассмотрят механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку введения "лимита цен" и на российский газ, завив, что обсуждение этой темы продолжится "в ближайшие недели".
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ЭкономикаЦены на нефтьЭммануэль МакронРоссияКитайВенгрияG7
 
 
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