https://ria.ru/20220628/import-1798804471.html

Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России

Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России - РИА Новости, 28.06.2022

Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, по которому освобождаются от уголовной и административной ответственности... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:22

2022-06-28T17:22

2022-06-28T19:13

владимир путин

экономика

технологии

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

volkswagen touareg

skoda octavia

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, по которому освобождаются от уголовной и административной ответственности лица, ввозящие в страну товары без согласия правообладателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Действующее законодательство предоставляет правительству право в 2022 году утверждать перечень товаров, в отношении которых не применяют положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, что снимает гражданскую ответственность с импортеров при их ввозе.После введения западных санкций этот механизм используют для насыщения российского рынка дефицитными и оригинальными товарами.Вместе с тем для защиты исключительных прав могут применять меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности.Для решения этой проблемы закон отныне устанавливает, что не относится к нарушениям использования результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах из утвержденного перечня, и средств их индивидуализации.Как пояснил первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов, это позволит защитить от ответственности тех, кто ввозит продукцию в рамках параллельного импорта.В начале мая Министерство промышленности и торговли утвердило перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Он включает более пятидесяти категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и другие) электронику (Apple, Samsung, Sony и другие), бытовую технику (Siemens, Dyson и другие), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Предполагается, что актуализировать список будут раз в квартал или два месяца.

https://ria.ru/20220623/import-1797452440.html

https://ria.ru/20220617/import-1796000996.html

https://ria.ru/20220528/ekonomika-1791412223.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, экономика, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volkswagen touareg, skoda octavia, bmw x5