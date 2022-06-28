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Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России
Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, по которому освобождаются от уголовной и административной ответственности... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:22
2022-06-28T19:13
владимир путин
экономика
технологии
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
volkswagen touareg
skoda octavia
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, по которому освобождаются от уголовной и административной ответственности лица, ввозящие в страну товары без согласия правообладателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Действующее законодательство предоставляет правительству право в 2022 году утверждать перечень товаров, в отношении которых не применяют положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, что снимает гражданскую ответственность с импортеров при их ввозе.После введения западных санкций этот механизм используют для насыщения российского рынка дефицитными и оригинальными товарами.Вместе с тем для защиты исключительных прав могут применять меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности.Для решения этой проблемы закон отныне устанавливает, что не относится к нарушениям использования результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах из утвержденного перечня, и средств их индивидуализации.Как пояснил первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов, это позволит защитить от ответственности тех, кто ввозит продукцию в рамках параллельного импорта.В начале мая Министерство промышленности и торговли утвердило перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Он включает более пятидесяти категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и другие) электронику (Apple, Samsung, Sony и другие), бытовую технику (Siemens, Dyson и другие), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Предполагается, что актуализировать список будут раз в квартал или два месяца.
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владимир путин, экономика, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volkswagen touareg, skoda octavia, bmw x5
17:22 28.06.2022 (обновлено: 19:13 28.06.2022)
 
Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России

Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России на 2022 год

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, по которому освобождаются от уголовной и административной ответственности лица, ввозящие в страну товары без согласия правообладателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Действующее законодательство предоставляет правительству право в 2022 году утверждать перечень товаров, в отношении которых не применяют положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, что снимает гражданскую ответственность с импортеров при их ввозе.
Магазин Связной - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 06:20
"Ъ" сообщил о начале ввоза электроники в Россию через параллельный импорт
После введения западных санкций этот механизм используют для насыщения российского рынка дефицитными и оригинальными товарами.
Вместе с тем для защиты исключительных прав могут применять меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 10:17Петербургский международный экономический форум — 2022
Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту
Для решения этой проблемы закон отныне устанавливает, что не относится к нарушениям использования результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах из утвержденного перечня, и средств их индивидуализации.
Как пояснил первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов, это позволит защитить от ответственности тех, кто ввозит продукцию в рамках параллельного импорта.
В начале мая Министерство промышленности и торговли утвердило перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Он включает более пятидесяти категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и другие) электронику (Apple, Samsung, Sony и другие), бытовую технику (Siemens, Dyson и другие), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Предполагается, что актуализировать список будут раз в квартал или два месяца.
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 14:20
Минпромторг пояснил, каких компаний коснется параллельный импорт
 
Владимир ПутинЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Volkswagen TouaregSkoda OctaviaBMW X5
 
 
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