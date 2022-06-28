17:22 28.06.2022 (обновлено: 19:13 28.06.2022)
Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России
Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России на 2022 год
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, по которому освобождаются от уголовной и административной ответственности лица, ввозящие в страну товары без согласия правообладателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Действующее законодательство предоставляет правительству право в 2022 году утверждать перечень товаров, в отношении которых не применяют положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, что снимает гражданскую ответственность с импортеров при их ввозе.
После введения западных санкций этот механизм используют для насыщения российского рынка дефицитными и оригинальными товарами.
Вместе с тем для защиты исключительных прав могут применять меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности.
Для решения этой проблемы закон отныне устанавливает, что не относится к нарушениям использования результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах из утвержденного перечня, и средств их индивидуализации.
Как пояснил первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов, это позволит защитить от ответственности тех, кто ввозит продукцию в рамках параллельного импорта.
В начале мая Министерство промышленности и торговли утвердило перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Он включает более пятидесяти категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и другие) электронику (Apple, Samsung, Sony и другие), бытовую технику (Siemens, Dyson и другие), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Предполагается, что актуализировать список будут раз в квартал или два месяца.