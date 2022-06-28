https://ria.ru/20220628/granty-1798849994.html
Фонд президентских грантов проведет специальный конкурс летом 2022 года
Фонд президентских грантов проведет специальный конкурс летом 2022 года - РИА Новости, 28.06.2022
Фонд президентских грантов проведет специальный конкурс летом 2022 года
Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение координационного комитета Фонда президентских грантов и выделил 2 миллиарда рублей на проведение летом 2022 года РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:39
2022-06-28T19:39
2022-06-28T19:39
общество
фонд президентских грантов
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение координационного комитета Фонда президентских грантов и выделил 2 миллиарда рублей на проведение летом 2022 года специального конкурса, сообщили в пресс-службе фонда."Координационный комитет отметил рост числа качественно проработанных инициатив, направленных на поддержку уязвимых групп граждан, на жизни которых наиболее сильно отразились недружественные действия иностранных государств, а также увеличение запроса на помощь пострадавшим на Донбассе и беженцам. В этой связи комитет обратился к президенту с просьбой о выделении дополнительных средств. Глава государства поддержал обращение и направил на проведение специального конкурса 2 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.Подать заявку на новый конкурс можно будем по двум направлениям: "развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников" – для инициатив, связанных с гуманитарной и благотворительной деятельностью за пределами России, в первую очередь в Донбассе, и "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" – для проектов соответствующей тематики на территории страны.Прием заявок на участие начнется 15 июля и продлится до 15 августа 2022 года. Победители конкурса будут определены в сентябре и смогут приступить к реализации своих проектов с 1 октября 2022 года.В Фонде президентских грантов также отметили, что структуры гражданского общества Донбасса, сообщества добровольцев, оказывающие гуманитарную помощь, смогут участвовать в конкурсе в рамках партнерских проектов с российскими НКО, через которые они смогут получить необходимые средства, оборудование, материалы, медикаменты, продукты питания.
https://ria.ru/20220617/granty-1796033835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, фонд президентских грантов, россия, владимир путин
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение координационного комитета Фонда президентских грантов и выделил 2 миллиарда рублей на проведение летом 2022 года специального конкурса, сообщили в пресс-службе фонда.
"Координационный комитет отметил рост числа качественно проработанных инициатив, направленных на поддержку уязвимых групп граждан, на жизни которых наиболее сильно отразились недружественные действия иностранных государств, а также увеличение запроса на помощь пострадавшим на Донбассе и беженцам. В этой связи комитет обратился к президенту с просьбой о выделении дополнительных средств. Глава государства поддержал обращение и направил на проведение специального конкурса 2 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
Подать заявку на новый конкурс можно будем по двум направлениям: "развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников" – для инициатив, связанных с гуманитарной и благотворительной деятельностью за пределами России, в первую очередь в Донбассе, и "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" – для проектов соответствующей тематики на территории страны.
Прием заявок на участие начнется 15 июля и продлится до 15 августа 2022 года. Победители конкурса будут определены в сентябре и смогут приступить к реализации своих проектов с 1 октября 2022 года.
В Фонде президентских грантов также отметили, что структуры гражданского общества Донбасса, сообщества добровольцев, оказывающие гуманитарную помощь, смогут участвовать в конкурсе в рамках партнерских проектов с российскими НКО, через которые они смогут получить необходимые средства, оборудование, материалы, медикаменты, продукты питания.