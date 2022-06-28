https://ria.ru/20220628/gosapparat-1798754972.html

Матвиенко заявила о необходимости переосмыслить роль госаппарата

Матвиенко заявила о необходимости переосмыслить роль госаппарата - РИА Новости, 28.06.2022

Матвиенко заявила о необходимости переосмыслить роль госаппарата

Нынешние реалии диктуют необходимость переосмысления роли государственного аппарата, частично необходимо "ослабить вожжи", заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:08

2022-06-28T16:08

2022-06-28T16:08

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Нынешние реалии диктуют необходимость переосмысления роли государственного аппарата, частично необходимо "ослабить вожжи", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня то время, когда нужно переосмыслить философию государственного аппарата - где-то усилить роль государства, а где-то, наоборот, ослабить вожжи", - сказала она на встрече Совета верхней палаты.По словам Матвиенко, в частности, это касается реформы контрольно-надзорных органов.

https://ria.ru/20220627/istoriya-1798464303.html

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валентина матвиенко, россия