Рейтинг@Mail.ru
Германия и Франция хотят сохранить акт Россия — НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/germaniya-1798851701.html
Германия и Франция хотят сохранить акт Россия — НАТО, пишут СМИ
Германия и Франция хотят сохранить акт Россия — НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2022
Германия и Франция хотят сохранить акт Россия — НАТО, пишут СМИ
Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:48
2022-06-28T20:11
в мире
олаф шольц
россия
германия
франция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_0b34942de2f66f888f0856e4ecdef461.jpg
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое примут по итогам мадридской встречи, сообщает издание Welt.Издание, не приводя источник, отмечает, что канцлер Олаф Шольц "тормозит" оценку основополагающего акта со стороны альянса. Восточноевропейские страны настаивают на том, что от документа необходимо избавиться, поскольку, по их мнению, с момента боевых действий в Грузии в 2008 году Россия не придерживается документа.Германия и Франция же придерживаются действующего соглашения. При этом, в заявлении лидеров НАТО по итогам мадридской встречи акт упоминаться не будет.Также Германия, Франция и Италия выступили за более мягкие формулировки в отношении Китая, вопреки желанию США и Великобритании открыто заявить в документе, что Китай представляет риски безопасности из-за "проецирования власти экономическими средствами". Китай будет упомянут в документе как "вызов нашей (НАТО) безопасности, интересам и ценностям", пишет Welt.Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
https://ria.ru/20220623/amerika-1797362935.html
россия
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_61479cde6e9175259927a88d8d8f2b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, россия, германия, франция, нато
19:48 28.06.2022 (обновлено: 20:11 28.06.2022)
 
Германия и Франция хотят сохранить акт Россия — НАТО, пишут СМИ

Welt: Германия и Франция будут настаивать на сохранении акта Россия — НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое примут по итогам мадридской встречи, сообщает издание Welt.
Издание, не приводя источник, отмечает, что канцлер Олаф Шольц "тормозит" оценку основополагающего акта со стороны альянса. Восточноевропейские страны настаивают на том, что от документа необходимо избавиться, поскольку, по их мнению, с момента боевых действий в Грузии в 2008 году Россия не придерживается документа.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 08:00
НАТО планирует воевать с Россией чужими руками
Германия и Франция же придерживаются действующего соглашения. При этом, в заявлении лидеров НАТО по итогам мадридской встречи акт упоминаться не будет.
Также Германия, Франция и Италия выступили за более мягкие формулировки в отношении Китая, вопреки желанию США и Великобритании открыто заявить в документе, что Китай представляет риски безопасности из-за "проецирования власти экономическими средствами". Китай будет упомянут в документе как "вызов нашей (НАТО) безопасности, интересам и ценностям", пишет Welt.
Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними.
Сторонники Дональда Трампа дают интервью в Остине, штат Техас - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 08:00
Трамписты выбирают между сепаратизмом и борьбой за Вашингтон
 
В миреОлаф ШольцРоссияГерманияФранцияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала