19:48 28.06.2022 (обновлено: 20:11 28.06.2022)
Германия и Франция хотят сохранить акт Россия — НАТО, пишут СМИ
Welt: Германия и Франция будут настаивать на сохранении акта Россия — НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое примут по итогам мадридской встречи, сообщает издание Welt.
Издание, не приводя источник, отмечает, что канцлер Олаф Шольц "тормозит" оценку основополагающего акта со стороны альянса. Восточноевропейские страны настаивают на том, что от документа необходимо избавиться, поскольку, по их мнению, с момента боевых действий в Грузии в 2008 году Россия не придерживается документа.
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Также Германия, Франция и Италия выступили за более мягкие формулировки в отношении Китая, вопреки желанию США и Великобритании открыто заявить в документе, что Китай представляет риски безопасности из-за "проецирования власти экономическими средствами". Китай будет упомянут в документе как "вызов нашей (НАТО) безопасности, интересам и ценностям", пишет Welt.
Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними.