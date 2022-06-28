https://ria.ru/20220628/germaniya-1798851701.html

Германия и Франция хотят сохранить акт Россия — НАТО, пишут СМИ

Германия и Франция хотят сохранить акт Россия — НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2022

Германия и Франция хотят сохранить акт Россия — НАТО, пишут СМИ

Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:48

2022-06-28T19:48

2022-06-28T20:11

в мире

олаф шольц

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германия

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое примут по итогам мадридской встречи, сообщает издание Welt.Издание, не приводя источник, отмечает, что канцлер Олаф Шольц "тормозит" оценку основополагающего акта со стороны альянса. Восточноевропейские страны настаивают на том, что от документа необходимо избавиться, поскольку, по их мнению, с момента боевых действий в Грузии в 2008 году Россия не придерживается документа.Германия и Франция же придерживаются действующего соглашения. При этом, в заявлении лидеров НАТО по итогам мадридской встречи акт упоминаться не будет.Также Германия, Франция и Италия выступили за более мягкие формулировки в отношении Китая, вопреки желанию США и Великобритании открыто заявить в документе, что Китай представляет риски безопасности из-за "проецирования власти экономическими средствами". Китай будет упомянут в документе как "вызов нашей (НАТО) безопасности, интересам и ценностям", пишет Welt.Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

https://ria.ru/20220623/amerika-1797362935.html

россия

германия

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в мире, олаф шольц, россия, германия, франция, нато