https://ria.ru/20220628/gaz-1798716195.html
Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране
Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране - РИА Новости, 28.06.2022
Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране
Ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство страны (регулятор ФРГ). РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:37
2022-06-28T14:37
2022-06-28T14:49
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германия
природный газ
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство страны (регулятор ФРГ)."Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с предприятиями газовой отрасли. Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшения", - говорится в заявлении регулятора.Вместе с тем отмечается, что в настоящее время поставки газа в страну стабильны. Уровень заполненности газохранилищ составляет на данный момент 60,26%, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220628/gaz-1798676317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, природный газ
14:37 28.06.2022 (обновлено: 14:49 28.06.2022)
Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране
Немецкий регулятор: ситуация с газом в Германии напряженная, нельзя исключать ее ухудшения