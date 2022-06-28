https://ria.ru/20220628/gaz-1798716195.html

Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране

Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране - РИА Новости, 28.06.2022

Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране

Ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство страны (регулятор ФРГ). РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:37

2022-06-28T14:37

2022-06-28T14:49

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природный газ

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство страны (регулятор ФРГ)."Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с предприятиями газовой отрасли. Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшения", - говорится в заявлении регулятора.Вместе с тем отмечается, что в настоящее время поставки газа в страну стабильны. Уровень заполненности газохранилищ составляет на данный момент 60,26%, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220628/gaz-1798676317.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, природный газ