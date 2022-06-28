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Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране - РИА Новости, 28.06.2022
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Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране
Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране - РИА Новости, 28.06.2022
Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране
Ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство страны (регулятор ФРГ). РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:37
2022-06-28T14:49
в мире
германия
природный газ
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство страны (регулятор ФРГ)."Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с предприятиями газовой отрасли. Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшения", - говорится в заявлении регулятора.Вместе с тем отмечается, что в настоящее время поставки газа в страну стабильны. Уровень заполненности газохранилищ составляет на данный момент 60,26%, подчеркнули в ведомстве.
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в мире, германия, природный газ
14:37 28.06.2022 (обновлено: 14:49 28.06.2022)
 
Немецкий регулятор допустил ухудшение ситуации с газом в стране

Немецкий регулятор: ситуация с газом в Германии напряженная, нельзя исключать ее ухудшения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство страны (регулятор ФРГ).
"Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с предприятиями газовой отрасли. Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшения", - говорится в заявлении регулятора.
Вместе с тем отмечается, что в настоящее время поставки газа в страну стабильны. Уровень заполненности газохранилищ составляет на данный момент 60,26%, подчеркнули в ведомстве.
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