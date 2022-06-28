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Европа ускоряет темпы закачки в подземные хранилища газа - РИА Новости, 28.06.2022
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Европа ускоряет темпы закачки в подземные хранилища газа
Европа ускоряет темпы закачки в подземные хранилища газа - РИА Новости, 28.06.2022
Европа ускоряет темпы закачки в подземные хранилища газа
Европейские компании после некоторого снижения вновь ускорили темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), поставки по газопроводу "Турецкий поток"... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:49
2022-06-28T09:49
экономика
турция
украина
газпром
siemens
оператор гтс украины
турецкий поток
северный поток
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Европейские компании после некоторого снижения вновь ускорили темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), поставки по газопроводу "Турецкий поток" возобновились, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE) и сообщения компании "Газпром".Общий объём газа в европейских ПХГ превысил 60 миллиардов кубометров. Их средний уровень заполненности на газовые сутки 26 июня (закончились в 7.00 мск 27 июня) составляет 57,12% (данные оценочные и могут скорректироваться). За день показатель вырос на 0,44 п.п., тогда как на прошлой неделе этот прирост снижался до июньского минимума — 0,26 п.п.Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток" (газ по нему экспортируется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы) завершились. Транспортировка газа по нему, как сообщил "Газпром", возобновилась 27 июня в 20.00 мск.В то же время поставки по двум другим коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе (ГТС) — ожидаются на уровне прошлых дней, суммарно выше 100 миллионов кубометров в сутки. Согласно сайту оператора "Северного потока", заявки на газовые сутки 28 июня составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.Компания "Газпром" 14 июня сообщила, что может использовать на станции "Портовая" только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Прокачка через Украину также остаётся на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 28 июня составляет 42,2 миллиона кубометров по сравнению с 42,1 миллиона днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.
https://ria.ru/20220628/krizis-1798601591.html
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экономика, турция, украина, газпром, siemens, оператор гтс украины, турецкий поток, северный поток
09:49 28.06.2022
 
Европа ускоряет темпы закачки в подземные хранилища газа

Европейские компании ускорили закачку в ПХГ, поставки по "Турецкому потоку" возобновились

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Европейские компании после некоторого снижения вновь ускорили темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), поставки по газопроводу "Турецкий поток" возобновились, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE) и сообщения компании "Газпром".
Общий объём газа в европейских ПХГ превысил 60 миллиардов кубометров. Их средний уровень заполненности на газовые сутки 26 июня (закончились в 7.00 мск 27 июня) составляет 57,12% (данные оценочные и могут скорректироваться). За день показатель вырос на 0,44 п.п., тогда как на прошлой неделе этот прирост снижался до июньского минимума — 0,26 п.п.
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Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток" (газ по нему экспортируется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы) завершились. Транспортировка газа по нему, как сообщил "Газпром", возобновилась 27 июня в 20.00 мск.
В то же время поставки по двум другим коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе (ГТС) — ожидаются на уровне прошлых дней, суммарно выше 100 миллионов кубометров в сутки. Согласно сайту оператора "Северного потока", заявки на газовые сутки 28 июня составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.
Компания "Газпром" 14 июня сообщила, что может использовать на станции "Портовая" только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
Прокачка через Украину также остаётся на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 28 июня составляет 42,2 миллиона кубометров по сравнению с 42,1 миллиона днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.
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