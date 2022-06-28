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Страны G7 снизят зависимость от России в сфере мирного атома
Страны G7 снизят зависимость от России в сфере мирного атома - РИА Новости, 28.06.2022
Страны G7 снизят зависимость от России в сфере мирного атома
Страны G7 намерены снижать зависимость от России в сфере мирного атома и связанной с ней продукцией, говорится в коммюнике по итогам саммита "Большой семерки". РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:52
2022-06-28T14:52
2022-06-28T15:20
в мире
цены на нефть
германия
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 намерены снижать зависимость от России в сфере мирного атома и связанной с ней продукцией, говорится в коммюнике по итогам саммита "Большой семерки"."Мы будем и дальше снижать зависимость в сфере мирного атома и связанной с ней продукцией и оказывать помощь странам, стремящимся диверсифицировать (источники) поставок. Мы поручаем нашим соответствующим министрам срочно оценить возможность осуществления и эффективность этих мер", - отмечается в документе.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершается во вторник.
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в мире, цены на нефть, германия, g7, санкции в отношении россии
14:52 28.06.2022 (обновлено: 15:20 28.06.2022)
Страны G7 снизят зависимость от России в сфере мирного атома
Страны G7 планируют снижать зависимость от России в сфере мирного атома