https://ria.ru/20220628/g7-1798721031.html

Страны G7 снизят зависимость от России в сфере мирного атома

Страны G7 снизят зависимость от России в сфере мирного атома - РИА Новости, 28.06.2022

Страны G7 снизят зависимость от России в сфере мирного атома

Страны G7 намерены снижать зависимость от России в сфере мирного атома и связанной с ней продукцией, говорится в коммюнике по итогам саммита "Большой семерки". РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:52

2022-06-28T14:52

2022-06-28T15:20

в мире

цены на нефть

германия

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 намерены снижать зависимость от России в сфере мирного атома и связанной с ней продукцией, говорится в коммюнике по итогам саммита "Большой семерки"."Мы будем и дальше снижать зависимость в сфере мирного атома и связанной с ней продукцией и оказывать помощь странам, стремящимся диверсифицировать (источники) поставок. Мы поручаем нашим соответствующим министрам срочно оценить возможность осуществления и эффективность этих мер", - отмечается в документе.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершается во вторник.

https://ria.ru/20220628/kritika-1798694975.html

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в мире, цены на нефть, германия, g7, санкции в отношении россии