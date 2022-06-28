https://ria.ru/20220628/fotovideofiksatsiya-1798793447.html
С марта число точек фотовидеофиксации на липецких улицах возросло на треть
С марта число точек фотовидеофиксации на липецких улицах возросло на треть - РИА Новости, 28.06.2022
С марта число точек фотовидеофиксации на липецких улицах возросло на треть
С марта этого года количество точек фотовидеофиксации на улицах липецких городов возросло на 30%, с 3,7 тысяч устройств до пяти тысяч, сообщил глава Липецкой... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:04
2022-06-28T17:04
2022-06-28T17:04
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
технологии
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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. С марта этого года количество точек фотовидеофиксации на улицах липецких городов возросло на 30%, с 3,7 тысяч устройств до пяти тысяч, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Он напомнил, что работа по модернизации региональной системы видеонаблюдения началась в 2015 году.Интеграция уличных камер на дорогах, во дворах, парках и скверах в систему позволила передавать данные на региональную платформу видеоаналитики и фотовидеофиксации. Это повысило эффективность работы правоохранительных органов. По статистике, благодаря видеонаблюдению в настоящее время в Липецке раскрывается 68% правонарушений – от краж до подставных ДТП. Кроме общественного порядка, власти с помощью платформы контролируют процессы в здравоохранении строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами."Мы стремимся к тому, чтобы информационные технологии служили на благо жителей нашего региона. От этого во многом зависит уровень и качество жизни", – отметил Артамонов.По его словам, в июле этого года в Липецке предполагается установить еще 500 камер.
https://ria.ru/20220609/doroga-1794163426.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, технологии
ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. С марта этого года количество точек фотовидеофиксации на улицах липецких городов возросло на 30%, с 3,7 тысяч устройств до пяти тысяч, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Он напомнил, что работа по модернизации региональной системы видеонаблюдения началась в 2015 году.
Интеграция уличных камер на дорогах, во дворах, парках и скверах в систему позволила передавать данные на региональную платформу видеоаналитики и фотовидеофиксации. Это повысило эффективность работы правоохранительных органов. По статистике, благодаря видеонаблюдению в настоящее время в Липецке
раскрывается 68% правонарушений – от краж до подставных ДТП. Кроме общественного порядка, власти с помощью платформы контролируют процессы в здравоохранении строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами.
"Мы стремимся к тому, чтобы информационные технологии служили на благо жителей нашего региона. От этого во многом зависит уровень и качество жизни", – отметил Артамонов.
По его словам, в июле этого года в Липецке предполагается установить еще 500 камер.