https://ria.ru/20220628/fotovideofiksatsiya-1798793447.html

С марта число точек фотовидеофиксации на липецких улицах возросло на треть

С марта число точек фотовидеофиксации на липецких улицах возросло на треть - РИА Новости, 28.06.2022

С марта число точек фотовидеофиксации на липецких улицах возросло на треть

С марта этого года количество точек фотовидеофиксации на улицах липецких городов возросло на 30%, с 3,7 тысяч устройств до пяти тысяч, сообщил глава Липецкой... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:04

2022-06-28T17:04

2022-06-28T17:04

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

технологии

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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. С марта этого года количество точек фотовидеофиксации на улицах липецких городов возросло на 30%, с 3,7 тысяч устройств до пяти тысяч, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Он напомнил, что работа по модернизации региональной системы видеонаблюдения началась в 2015 году.Интеграция уличных камер на дорогах, во дворах, парках и скверах в систему позволила передавать данные на региональную платформу видеоаналитики и фотовидеофиксации. Это повысило эффективность работы правоохранительных органов. По статистике, благодаря видеонаблюдению в настоящее время в Липецке раскрывается 68% правонарушений – от краж до подставных ДТП. Кроме общественного порядка, власти с помощью платформы контролируют процессы в здравоохранении строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами."Мы стремимся к тому, чтобы информационные технологии служили на благо жителей нашего региона. От этого во многом зависит уровень и качество жизни", – отметил Артамонов.По его словам, в июле этого года в Липецке предполагается установить еще 500 камер.

https://ria.ru/20220609/doroga-1794163426.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, технологии