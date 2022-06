https://ria.ru/20220628/fletcher-1798766324.html

Названа причина смерти клавишника Depeche Mode Энди Флетчера

2022-06-28T16:35

МОСКВА, 28 июн РИА Новости. Участники Depeche Mode назвали причину смерти клавишника группы Энди Флетчера. Об этом они сообщили на страницах коллектива в социальных сетях. Эндрю Джон Леонард Флетчер родился в Великобритании 8 июля 1961 года. В конце 1970-х годов вместе со школьным товарищем организовал группу No Romance in China, в которой играл на бас-гитаре. После знакомства Флетчера с Мартином Гором группа преобразовалась в трио Composition of Sound, когда к ней присоединился Дэвид Гаан сменила название на Depeche Mode. В 2002 году Энди Флетчер организовал свой музыкальный лейбл Toast Hawaii.За более чем 30 лет своего существования Depeche Mode выпустила 13 студийных альбомов. Среди самых известных треков команды "Enjoy the silence", "Personal Jesus" и другие.

