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ПСБ профинансировал проекты импортозамещения ИТ- и телеком-компаний - РИА Новости, 28.06.2022
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ПСБ профинансировал проекты импортозамещения ИТ- и телеком-компаний
ПСБ профинансировал проекты импортозамещения ИТ- и телеком-компаний - РИА Новости, 28.06.2022
ПСБ профинансировал проекты импортозамещения ИТ- и телеком-компаний
ПСБ с начала года предоставил российским ИТ- и телеком-компаниям более 10 миллиардов рублей кредитов и банковских гарантий на исполнение контрактов по... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:43
2022-06-28T14:43
псб (банк псб)
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 июн – РИА новости. ПСБ с начала года предоставил российским ИТ- и телеком-компаниям более 10 миллиардов рублей кредитов и банковских гарантий на исполнение контрактов по импортозамещению, сообщает пресс-служба банка."Средства были направлены на разработку и производство отечественной компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования с интегрированными средствами защиты информации, разработку программного обеспечения и ИТ-решений для крупнейших государственных и частных компаний", - говорится в пресс-релизе.По данным пресс-службы, количество заявок от ИТ-компаний на кредитование процесса импортозамещения превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 50%, а объем установленных лимитов финансирования увеличился на 30%."В текущих условиях перед ИТ-отраслью стоит масштабная задача по обеспечению независимости от иностранного оборудования и софта. Чтобы справиться с этим вызовом в кратчайшие сроки бизнесу нужны не только высококвалифицированные специалисты, но и своевременное финансирование на выгодных условиях. Оперативно реагируя на текущие потребности отрасли, ПСБ предоставляет кредиты отечественным ИТ-компаниям, работающим над проектами импортозамещения, чтобы форсировать результат по достижению цифрового суверенитета страны", - сказала начальник центра по работе с IT, телеком и фармацевтическими предприятиями ПСБ Ирина Милова.Кроме кредитования и банковских гарантий на цели импортозамещения, у игроков ИТ-отрасли также пользуются популярностью банковское сопровождение контрактов, а также факторинг для дистрибуторов.
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псб (банк псб), технологии, новости компаний - экономика
14:43 28.06.2022
 

ПСБ профинансировал проекты импортозамещения ИТ- и телеком-компаний

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 июн – РИА новости. ПСБ с начала года предоставил российским ИТ- и телеком-компаниям более 10 миллиардов рублей кредитов и банковских гарантий на исполнение контрактов по импортозамещению, сообщает пресс-служба банка.
"Средства были направлены на разработку и производство отечественной компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования с интегрированными средствами защиты информации, разработку программного обеспечения и ИТ-решений для крупнейших государственных и частных компаний", - говорится в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, количество заявок от ИТ-компаний на кредитование процесса импортозамещения превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 50%, а объем установленных лимитов финансирования увеличился на 30%.
"В текущих условиях перед ИТ-отраслью стоит масштабная задача по обеспечению независимости от иностранного оборудования и софта. Чтобы справиться с этим вызовом в кратчайшие сроки бизнесу нужны не только высококвалифицированные специалисты, но и своевременное финансирование на выгодных условиях. Оперативно реагируя на текущие потребности отрасли, ПСБ предоставляет кредиты отечественным ИТ-компаниям, работающим над проектами импортозамещения, чтобы форсировать результат по достижению цифрового суверенитета страны", - сказала начальник центра по работе с IT, телеком и фармацевтическими предприятиями ПСБ Ирина Милова.
Кроме кредитования и банковских гарантий на цели импортозамещения, у игроков ИТ-отрасли также пользуются популярностью банковское сопровождение контрактов, а также факторинг для дистрибуторов.
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