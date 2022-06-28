https://ria.ru/20220628/fermery-1798824150.html

ЗОЖ по-ярославски: с помощью МСП Банка в городе открывают фермерские лавки

ЗОЖ по-ярославски: с помощью МСП Банка в городе открывают фермерские лавки - РИА Новости, 28.06.2022

ЗОЖ по-ярославски: с помощью МСП Банка в городе открывают фермерские лавки

Рыбные деликатесы, местные сыры и молочные продукты – товары ярославских фермеров теперь можно будет купить в лавке "Фермерский островок", которая открывается в РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:05

2022-06-28T18:05

2022-06-28T18:05

корпорация мсп

мсп банк

ярославль

ярославская область

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798825702_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_9eb0339842f1859c560acc29a1654943.jpg

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Рыбные деликатесы, местные сыры и молочные продукты – товары ярославских фермеров теперь можно будет купить в лавке "Фермерский островок", которая открывается в Ярославле. Юрист Людмила Вагапова, многие годы помогавшая местным фермерам с решением юридических вопросов, теперь решила взять дело в свои руки и заняться продажей полезных продуктов. На одном магазине она останавливаться не намерена: тщательно изучив спрос, предприниматель планирует открывать новые точки."Я по профессии юрист, и в последние годы большинство моих клиентов – это сельхозпроизводители. Небольшие фермерские хозяйства и колхозы делают хорошую продукцию, но у них проблемы с организацией сбыта, документооборотом и другими организационными вопросами. Постепенно я пришла к мысли о том, что им нужна помощь во многом, в том числе, и в поисках рынков сбыта. Они не всегда интересны большим сетевым магазинам, хотя у них хорошая и, главное, здоровая продукция", – рассказывает Вагапова. Узнав весной о специальной программе МСП Банка по поддержке "Фермерских островков", она решила начать собственное дело и открыть первый магазин. Готовилась к открытию в предельно краткие сроки.По словам Вагаповой в Корпорации МСП ей помогли не только с оформлением кредита, но и c поиском площадки и контактами многих местных хозяйств. В банке поясняют: в целях развития данного направления и финансирования операторов "Фермерских островков" разработан специальный кредитный продукт с одноименным названием "Фермерский островок". В рамках данного продукта предоставляется кредит на сумму от 50 тысяч рублей до 10 миллионов рублей и на срок до трех лет. Субъект малого и среднего предпринимательства должен соответствовать нескольким критериям – срок регистрации на момент подачи заявки не менее 12 месяцев, наличие положительной кредитной истории и дохода, покрывающего расходы на обслуживание и погашение кредита. Кредитная история заемщика должна быть положительной."Ниша магазинов здорового питания, как мне кажется, в Ярославле не очень хорошо развита. У нас есть несколько магазинов известной большой сети и это, пожалуй, все. Запрос у людей есть, а магазинов с местными производителями – нет", – говорит Вагапова.За годы работы с фермерами в качестве юриста у Людмилы сложились тесные связи с некоторыми хозяйствами. Например, в Даниловском районе Ярославской области она даже помогла создать сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив – благодаря таким организациям фермерам проще продавать продукцию. Члены этого же кооператива первое время будут и основными поставщиками "Фермерского островка". Людмила отмечает, что хозяйства области специализируются, как правило, на молочной продукции – молоко, сметана, много видов сыра – все с ограниченными сроками хранения."Кроме молочных производств, у нас есть известное крестьянско-фермерское хозяйство Марии Степановой. Она – переработчик: закупает мясо у местных поставщиков и делает различные полуфабрикаты, котлеты, перцы, фрикадельки, колбаски. Одна агрофабрика будет поставлять мне овощи, фрукты и соки. Есть ярославский производитель домашних деликатесов – у них планируем брать мармелады, конфитюры, ягодные джемы, недавно они начали делать вяленые томаты в масле. Поставки обсуждаем с Пошехонским рыбзаводом, это совсем небольшие объемы продукции. Буквально, что выловили – расходится сразу. Только местная рыба, то есть судак, щука, окунь и плотва. Также сейчас веду переговоры с двумя хлебозаводами, которые еще производят печенье и кондитерские изделия. Идея состоит в том, чтобы представить в "Фермерском островке" разные группы продуктов", – объясняет Вагапова.Сейчас в списке поставщиков Людмилы порядка десяти хозяйств и около 500 наименований продуктов. Но расширить ассортимент будет несложно – местные фермеры производят гораздо больше. Небольшой магазин площадью в 20 квадратных метров Вагапова открывает в прикассовой зоне большой торговой сети. Заказала индивидуальный дизайн-проект и оборудование, обучила продавца, которая должна хорошо знать ассортимент и, в случае необходимости, рассказать покупателю обо всех товарах.Для Людмилы Вагаповой открытие первого "Фермерского островка" – пилотный проект. "У нас будут представлены хозяйства Даниловского, Рыбинского, Ярославского, Первомайского и Пошехонского районов. Когда уже определим потребности покупателей, то будем развиваться дальше. Планирую помогать местным фермерам не только со сбытом, но и с сертификацией, чтобы выходить на рынок с интересной продукцией, которая не представлена в больших сетях", – рассказывает предприниматель.

https://ria.ru/20220519/izhevsk-1789423418.html

ярославль

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, ярославль, ярославская область, новости компаний - экономика