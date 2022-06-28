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Минск исполнит обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях - РИА Новости, 28.06.2022
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Минск исполнит обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях
Минск исполнит обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях - РИА Новости, 28.06.2022
Минск исполнит обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях
Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:06
2022-06-28T20:51
белоруссия
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях, сообщила пресс-служба правительства республики."Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Правительством совместно с Нацбанком принято соответствующее постановление", - говорится в сообщении в telegram-канале совета министров Белоруссии.Поясняется, что "исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа".В пресс-службе заявили, что постановление предусматривает и другие формы расчетов, но не уточнили какие.Подчеркивается, что "эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций". "Это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного минфином в феврале текущего года", - отмечается в сообщении.В апреле схожее решение республика приняла в отношении своих обязательств по кредитам Международного банка реконструкции и развития (МБРР), ЕБРР, Северного инвестиционного банка (СИБ). В пресс-службе правительства тогда сообщила, что исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Белоруссия будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа. Как подчеркивали в пресс-службе, это вынужденная мера, так как Белоруссия ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро из-за санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам.Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов ранее говорил о проблемах с проведением расчетов по госдолгу из-за санкций Запада. В конце апреля он рассказывал, что есть факты, когда белорусская сторона свои платежи отправляет, но со счетов Нацбанка они не проводятся, есть документальные подтверждения этому. Глава минфина подчеркивал, что ресурсы у Белоруссии для погашения своих внешних обязательств есть, но "впихивать эти деньги туда, где их не хотят принять", невозможно.
https://ria.ru/20220626/natsvalyuty-1798278729.html
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белоруссия
20:06 28.06.2022 (обновлено: 20:51 28.06.2022)
 
Минск исполнит обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях

Минск исполнит долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДенежные знаки Республики Беларусь
Денежные знаки Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях, сообщила пресс-служба правительства республики.
"Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Правительством совместно с Нацбанком принято соответствующее постановление", - говорится в сообщении в telegram-канале совета министров Белоруссии.
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Матвиенко заявила о переходе России и Белоруссии к расчетам в нацвалютах
Поясняется, что "исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа".
В пресс-службе заявили, что постановление предусматривает и другие формы расчетов, но не уточнили какие.
Подчеркивается, что "эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций". "Это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного минфином в феврале текущего года", - отмечается в сообщении.
В апреле схожее решение республика приняла в отношении своих обязательств по кредитам Международного банка реконструкции и развития (МБРР), ЕБРР, Северного инвестиционного банка (СИБ). В пресс-службе правительства тогда сообщила, что исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Белоруссия будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа. Как подчеркивали в пресс-службе, это вынужденная мера, так как Белоруссия ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро из-за санкций, а также аналогичными действиями вышеперечисленных организаций по прекращению расчетов по своим обязательствам.
Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов ранее говорил о проблемах с проведением расчетов по госдолгу из-за санкций Запада. В конце апреля он рассказывал, что есть факты, когда белорусская сторона свои платежи отправляет, но со счетов Нацбанка они не проводятся, есть документальные подтверждения этому. Глава минфина подчеркивал, что ресурсы у Белоруссии для погашения своих внешних обязательств есть, но "впихивать эти деньги туда, где их не хотят принять", невозможно.
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