Более 17 тысяч человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса
Мизинцев: более 17 тысяч человек вывезли из опасных районов Украины и Донбасса в Россию
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБеженцы в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное
Беженцы в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 17 474 человека, в том числе 2978 детей, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 474 человека, в том числе 2978 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 170 552 человека, из которых 343 336 – дети", - сообщил Мизинцев.
По его словам, государственную границу России пересекли 334 985 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 322 единицы.
"В субъектах РФ штатно функционирует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - отметил генерал.
Он также сообщил, что на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 38 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 758 763 таких обращения из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - уточнил Мизинцев.