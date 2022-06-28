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Более 17 тысяч человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/evakuatsiya-1798871389.html
Более 17 тысяч человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса
Более 17 тысяч человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса - РИА Новости, 28.06.2022
Более 17 тысяч человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса
За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 17 474 человека, в том числе РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:37
2022-06-28T21:37
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
украина
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 17 474 человека, в том числе 2978 детей, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, государственную границу России пересекли 334 985 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 322 единицы."В субъектах РФ штатно функционирует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - отметил генерал.Он также сообщил, что на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 38 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 758 763 таких обращения из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - уточнил Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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здоровье - общество, россия, украина, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:37 28.06.2022
 
Более 17 тысяч человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса

Мизинцев: более 17 тысяч человек вывезли из опасных районов Украины и Донбасса в Россию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБеженцы в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное
Беженцы в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Беженцы в очереди на проверку в фильтрационном пункте в селе Безыменное. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 17 474 человека, в том числе 2978 детей, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 474 человека, в том числе 2978 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 170 552 человека, из которых 343 336 – дети", - сообщил Мизинцев.
По его словам, государственную границу России пересекли 334 985 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 322 единицы.
"В субъектах РФ штатно функционирует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - отметил генерал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Он также сообщил, что на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 38 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 758 763 таких обращения из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - уточнил Мизинцев.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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