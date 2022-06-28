https://ria.ru/20220628/evakuatsiya-1798871389.html

Более 17 тысяч человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса

Более 17 тысяч человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса - РИА Новости, 28.06.2022

Более 17 тысяч человек эвакуировали из опасных районов Украины и Донбасса

За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 17 474 человека, в том числе РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:37

2022-06-28T21:37

2022-06-28T21:37

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

украина

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 17 474 человека, в том числе 2978 детей, заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, государственную границу России пересекли 334 985 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 322 единицы."В субъектах РФ штатно функционирует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - отметил генерал.Он также сообщил, что на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 38 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 758 763 таких обращения из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - уточнил Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, украина, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)