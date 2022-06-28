https://ria.ru/20220628/energiya-1798761781.html
Датчан призвали сократить потребление энергии
Датчан призвали сократить потребление энергии - РИА Новости, 28.06.2022
Датчан призвали сократить потребление энергии
Датское энергетическое агентство призывает датчан экономить как можно больше энергии на фоне нарастающего энергетического кризиса в Европе, говорится в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:23
2022-06-28T16:23
2022-06-28T16:26
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роберт хабек
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Датское энергетическое агентство призывает датчан экономить как можно больше энергии на фоне нарастающего энергетического кризиса в Европе, говорится в пресс-релизе организации."Поставки газа в Европу находятся под угрозой. Это влияет на цены на энергоносители и оказывает давление на предложение в Дании. Поэтому сейчас стало особенно важно, чтобы мы сократили потребление энергии – в дополнение к климату и экономике Дании", - сообщили в энергетическом агентстве.Вместе с тем глава организации Кристоффер Бёттцау заявил, что датчане "улучшают свое положение с каждым сэкономленным киловатт-часом".Согласно недавнему опросу, проведенному датским энергетическим агентством, шесть из десяти жителей Дании сейчас более заинтересованы в экономии энергии, чем полгода назад."Очень позитивно, что датчане так сосредоточены на экономии энергии. Мы обнаружили, что многие люди запрашивают информацию о том, что они могут сделать (для экономии - ред.) и когда это имеет наибольший смысл. Мы бы очень хотели помочь горожанам, потому что на самом деле есть немало вещей, которые вы можете сделать сами, чтобы сэкономить энергию", - цитируются в релизе слова заместителя главы датского энергетического агентства Стине Расмуссен.На прошлой неделе датское энергетическое агентство предположило, что вскоре может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением в стране.В Дании и Швеции также на прошлой неделе объявили о введении режима "раннего предупреждения" относительно газоснабжения стран. Режим предполагает возможность ухудшения ситуации с поставками этого энергоносителя.На прошлой неделе вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что зима в Германии "политически стоит на пороге", а энергетический кризис - уже в Германии.
https://ria.ru/20220621/energiya-1796910024.html
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цены на нефть, роберт хабек, дания, германия, европа
16:23 28.06.2022 (обновлено: 16:26 28.06.2022)
Датчан призвали сократить потребление энергии
Датское энергетическое агентство призвало жителей сократить потребление энергии
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Датское энергетическое агентство призывает датчан экономить как можно больше энергии на фоне нарастающего энергетического кризиса в Европе, говорится в пресс-релизе
организации.
"Поставки газа в Европу
находятся под угрозой. Это влияет на цены на энергоносители и оказывает давление на предложение в Дании
. Поэтому сейчас стало особенно важно, чтобы мы сократили потребление энергии – в дополнение к климату и экономике Дании", - сообщили в энергетическом агентстве.
Вместе с тем глава организации Кристоффер Бёттцау заявил, что датчане "улучшают свое положение с каждым сэкономленным киловатт-часом".
Согласно недавнему опросу, проведенному датским энергетическим агентством, шесть из десяти жителей Дании сейчас более заинтересованы в экономии энергии, чем полгода назад.
"Очень позитивно, что датчане так сосредоточены на экономии энергии. Мы обнаружили, что многие люди запрашивают информацию о том, что они могут сделать (для экономии - ред.) и когда это имеет наибольший смысл. Мы бы очень хотели помочь горожанам, потому что на самом деле есть немало вещей, которые вы можете сделать сами, чтобы сэкономить энергию", - цитируются в релизе слова заместителя главы датского энергетического агентства Стине Расмуссен.
На прошлой неделе датское энергетическое агентство предположило, что вскоре может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением в стране.
В Дании и Швеции
также на прошлой неделе объявили о введении режима "раннего предупреждения" относительно газоснабжения стран. Режим предполагает возможность ухудшения ситуации с поставками этого энергоносителя.
На прошлой неделе вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек
заявил, что зима в Германии "политически стоит на пороге", а энергетический кризис - уже в Германии.