https://ria.ru/20220628/ekvador-1798875530.html

Власти Эквадора вышли из диалога с протестующими после атаки на конвой

Власти Эквадора вышли из диалога с протестующими после атаки на конвой - РИА Новости, 28.06.2022

Власти Эквадора вышли из диалога с протестующими после атаки на конвой

Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил об остановке переговоров с представителями коренных народов после вооруженного нападения на конвой, в результате... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T22:24

2022-06-28T22:24

2022-06-28T22:24

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МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил об остановке переговоров с представителями коренных народов после вооруженного нападения на конвой, в результате которого погиб солдат и еще 12 человек получили ранения."Страна стала свидетелем всех наших усилий по установлению плодотворного и искреннего диалога. Кроме того, мы дали конкретные ответы на требования наших коренных братьев, но мы не вернемся к переговорам с Леонидасом Исой, который лишь отстаивает свои политические интересы, а не интересы своих сторонников ... Только когда появятся законные представители всех народов и национальностей Эквадора, ищущие истинных решений и открытые для реального и откровенного диалога, мы вернемся за стол", - заявил президент в обращении к нации, опубликованном в его социальных сетях.По словам президента, конкретной причиной выхода из диалога стало утреннее нападение на колонну грузовиков, перевозивших топливо. В результате атаки, которую совершили около 100 вооруженных человек, скончался один из солдат, некоторые из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и спустя неделю охватили всю страну.Переговорный процесс с представителями всех ветвей власти страны при посредничестве церкви начался в столице накануне после того, как президент Лассо выполнил ряд требований протестующих, включая снижение стоимости топлива и отмену чрезвычайной ситуации, и должен был продолжиться сегодня.За время протестов президент Лассо утвердил срочные меры поддержки эквадорских семей - заморозку цен на топливо, отмену приватизации в коммунальной сфере, увеличение пособий, субсидии и льготные кредиты сельхозпроизводителям и списание долгов государственному Banecuador суммой до 3 тысяч долларов США. Cреди требований, которые пока не получили реакции властей - контроль стоимости товаров первой необходимости, остановка приватизации госактивов и запрет на расширение концессионных территорий для добывающих компаний.

https://ria.ru/20220627/ekvador-1798297311.html

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