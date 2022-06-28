https://ria.ru/20220628/ekonomiya-1798863293.html

Украинцев призвали не ездить на машине в одиночку для экономии топлива

Украинцев призвали не ездить на машине в одиночку для экономии топлива - РИА Новости, 28.06.2022

Украинцев призвали не ездить на машине в одиночку для экономии топлива

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от правящей партии "Слуга народа" Андрей Герус заявил о... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:49

2022-06-28T20:49

2022-06-28T20:49

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

россия

украина

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от правящей партии "Слуга народа" Андрей Герус заявил о необходимости экономить топливо, для чего гражданам нужно не ездить на машине в одиночку.Депутат также заявил, что на украинских АЗС установлены лимиты на продажу топлива от 20 до 40 литров на одну машину.По его словам, в июне на украинский рынок поступило около 600 тысяч тонн горючего, из которых 400 тысяч тонн это дизель, а 200 тысяч тонн это бензин и сжиженный газ. Все поставки осуществлялись из стран Евросоюза, в мае такие поступления были на 50% ниже, добавил Герус.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

россия

украина

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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), россия, украина