https://ria.ru/20220628/ekonomiya-1798863293.html
Украинцев призвали не ездить на машине в одиночку для экономии топлива
Украинцев призвали не ездить на машине в одиночку для экономии топлива - РИА Новости, 28.06.2022
Украинцев призвали не ездить на машине в одиночку для экономии топлива
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от правящей партии "Слуга народа" Андрей Герус заявил о... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:49
2022-06-28T20:49
2022-06-28T20:49
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от правящей партии "Слуга народа" Андрей Герус заявил о необходимости экономить топливо, для чего гражданам нужно не ездить на машине в одиночку.Депутат также заявил, что на украинских АЗС установлены лимиты на продажу топлива от 20 до 40 литров на одну машину.По его словам, в июне на украинский рынок поступило около 600 тысяч тонн горючего, из которых 400 тысяч тонн это дизель, а 200 тысяч тонн это бензин и сжиженный газ. Все поставки осуществлялись из стран Евросоюза, в мае такие поступления были на 50% ниже, добавил Герус.
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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), россия, украина
Украинцев призвали не ездить на машине в одиночку для экономии топлива
В Раде призвали граждан перестать ездить на машине в одиночку для экономии топлива
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от правящей партии "Слуга народа" Андрей Герус заявил о необходимости экономить топливо, для чего гражданам нужно не ездить на машине в одиночку.
"Если какие-то поездки, то желательно кооперироваться, и в автомобиле был не один человек, а ехало несколько людей. Потому что если ты, водитель, едешь один, то это означает, что ты подвозишь (президента России Владимира – ред.) Путина", - сказал Герус. Видео его выступления опубликовал YouTube-канал комитета Рады по энергетике и ЖКХ.
Депутат также заявил, что на украинских АЗС установлены лимиты на продажу топлива от 20 до 40 литров на одну машину.
По его словам, в июне на украинский рынок поступило около 600 тысяч тонн горючего, из которых 400 тысяч тонн это дизель, а 200 тысяч тонн это бензин и сжиженный газ. Все поставки осуществлялись из стран Евросоюза, в мае такие поступления были на 50% ниже, добавил Герус.