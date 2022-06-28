https://ria.ru/20220628/dvoyniki-1798716594.html

Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ "Технополис Москва"

Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 28.06.2022

Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ "Технополис Москва"

Виртуальные двойники, которые помогут облегчить производственную деятельность, появятся у компаний особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:44

2022-06-28T14:44

2022-06-28T14:44

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

экономика

технологии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Виртуальные двойники, которые помогут облегчить производственную деятельность, появятся у компаний особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."IT-разработчик из ОЭЗ Москвы предложил промышленным компаниям мультиплатформенное решение на базе технологии расширенной реальности. Благодаря этому длительность производственных операций сокращается примерно на 20%, а затраты на обслуживание оборудования – на треть. Осенью 2022 года компания планирует продемонстрировать опытную реализацию решения и запустить демопроект на территории столичной ОЭЗ", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.По проекту компании Stereoforma виртуальный двойник предприятия, цеха или производственной линии позволяет точно отображать весь цикл производства, имитировать пожары, утечки и выходы из строя оборудования, или, например, сделать корпуса оборудования прозрачными. Благодаря этому можно быстро и безопасно отработать разные сценарии обучения сотрудников применению оборудования или поведения в чрезвычайных ситуациях. Технология удаленного помощника устраняет необходимость выезда специалистов на места, помогает экономить на командировках и сопряженных расходах, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220621/ovchinskiy-1796970888.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владислав овчинский, экономика, технологии