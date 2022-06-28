https://ria.ru/20220628/dvoyniki-1798716594.html
Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ "Технополис Москва"
Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 28.06.2022
Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ "Технополис Москва"
Виртуальные двойники, которые помогут облегчить производственную деятельность, появятся у компаний особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:44
2022-06-28T14:44
2022-06-28T14:44
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597672962_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_7128c3377d59bb6b6f1ac363d6a92f07.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Виртуальные двойники, которые помогут облегчить производственную деятельность, появятся у компаний особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."IT-разработчик из ОЭЗ Москвы предложил промышленным компаниям мультиплатформенное решение на базе технологии расширенной реальности. Благодаря этому длительность производственных операций сокращается примерно на 20%, а затраты на обслуживание оборудования – на треть. Осенью 2022 года компания планирует продемонстрировать опытную реализацию решения и запустить демопроект на территории столичной ОЭЗ", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.По проекту компании Stereoforma виртуальный двойник предприятия, цеха или производственной линии позволяет точно отображать весь цикл производства, имитировать пожары, утечки и выходы из строя оборудования, или, например, сделать корпуса оборудования прозрачными. Благодаря этому можно быстро и безопасно отработать разные сценарии обучения сотрудников применению оборудования или поведения в чрезвычайных ситуациях. Технология удаленного помощника устраняет необходимость выезда специалистов на места, помогает экономить на командировках и сопряженных расходах, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220621/ovchinskiy-1796970888.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597672962_374:0:1441:800_1920x0_80_0_0_91913af4b93e34fa175e3399fcd45dce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, экономика, технологии
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Виртуальные двойники, которые помогут облегчить производственную деятельность, появятся у компаний особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"IT-разработчик из ОЭЗ Москвы
предложил промышленным компаниям мультиплатформенное решение на базе технологии расширенной реальности. Благодаря этому длительность производственных операций сокращается примерно на 20%, а затраты на обслуживание оборудования – на треть. Осенью 2022 года компания планирует продемонстрировать опытную реализацию решения и запустить демопроект на территории столичной ОЭЗ", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.
По проекту компании Stereoforma виртуальный двойник предприятия, цеха или производственной линии позволяет точно отображать весь цикл производства, имитировать пожары, утечки и выходы из строя оборудования, или, например, сделать корпуса оборудования прозрачными. Благодаря этому можно быстро и безопасно отработать разные сценарии обучения сотрудников применению оборудования или поведения в чрезвычайных ситуациях. Технология удаленного помощника устраняет необходимость выезда специалистов на места, помогает экономить на командировках и сопряженных расходах, говорится в сообщении.