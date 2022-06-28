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Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 28.06.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ "Технополис Москва"
Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 28.06.2022
Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ "Технополис Москва"
Виртуальные двойники, которые помогут облегчить производственную деятельность, появятся у компаний особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:44
2022-06-28T14:44
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
технологии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Виртуальные двойники, которые помогут облегчить производственную деятельность, появятся у компаний особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."IT-разработчик из ОЭЗ Москвы предложил промышленным компаниям мультиплатформенное решение на базе технологии расширенной реальности. Благодаря этому длительность производственных операций сокращается примерно на 20%, а затраты на обслуживание оборудования – на треть. Осенью 2022 года компания планирует продемонстрировать опытную реализацию решения и запустить демопроект на территории столичной ОЭЗ", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.По проекту компании Stereoforma виртуальный двойник предприятия, цеха или производственной линии позволяет точно отображать весь цикл производства, имитировать пожары, утечки и выходы из строя оборудования, или, например, сделать корпуса оборудования прозрачными. Благодаря этому можно быстро и безопасно отработать разные сценарии обучения сотрудников применению оборудования или поведения в чрезвычайных ситуациях. Технология удаленного помощника устраняет необходимость выезда специалистов на места, помогает экономить на командировках и сопряженных расходах, говорится в сообщении.
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москва, владислав овчинский, экономика, технологии
14:44 28.06.2022
 

Виртуальные двойники предприятий появятся в ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Виртуальные двойники, которые помогут облегчить производственную деятельность, появятся у компаний особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"IT-разработчик из ОЭЗ Москвы предложил промышленным компаниям мультиплатформенное решение на базе технологии расширенной реальности. Благодаря этому длительность производственных операций сокращается примерно на 20%, а затраты на обслуживание оборудования – на треть. Осенью 2022 года компания планирует продемонстрировать опытную реализацию решения и запустить демопроект на территории столичной ОЭЗ", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
По проекту компании Stereoforma виртуальный двойник предприятия, цеха или производственной линии позволяет точно отображать весь цикл производства, имитировать пожары, утечки и выходы из строя оборудования, или, например, сделать корпуса оборудования прозрачными. Благодаря этому можно быстро и безопасно отработать разные сценарии обучения сотрудников применению оборудования или поведения в чрезвычайных ситуациях. Технология удаленного помощника устраняет необходимость выезда специалистов на места, помогает экономить на командировках и сопряженных расходах, говорится в сообщении.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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