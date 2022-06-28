https://ria.ru/20220628/druzhinniki-1798839511.html

Гладков предложил проводить конкурс грантов для белгородских дружинников

Гладков предложил проводить конкурс грантов для белгородских дружинников - РИА Новости, 28.06.2022

Гладков предложил проводить конкурс грантов для белгородских дружинников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил учредить ежегодный конкурс на получение грантов для добровольных дружин, которые играют большую роль... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:45

2022-06-28T18:45

2022-06-28T18:45

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил учредить ежегодный конкурс на получение грантов для добровольных дружин, которые играют большую роль в обеспечении безопасности региона, сообщило областное правительство. Такую идею глава региона озвучил на совещании по результатам работы дружинников. Рабочая встреча состоялась в Шебекинском городском округе."От нас с вами зависит безопасность населения, человеческие жизни. Добровольные народные дружины помогают полицейским как физически, так и сопричастностью к населению приграничных территорий. Люди видят, что идет патрулирование населенных пунктов, что охрана есть", – подчеркнул губернатор.По данным региональных властей, на сегодняшний день в Белгородской области – более 4,7 тысячи дружинников, из них 514 – казаки. Всего в реестр внесено 390 добровольных народных дружин, из них казачьих – 18.Только по результатам июня с участием дружинников выявлено 610 административных правонарушений, из них 303 – в приграничных территориях. С участием дружин было раскрыто три преступления: в Шебекинском округе, в Ракитянском и Красногвардейском районах."Вячеслав Гладков предложил создать ежегодный конкурс для поощрения лучших добровольных народных дружин. Они смогут претендовать на региональные гранты в несколько миллионов рублей для закупки более совершенного оборудования, например, средств связи", - пояснили в правительстве.В ряды добровольных народных дружинников могут вступить совершеннолетние белгородцы без судимости и медицинских противопоказаний. В обязанности входит патрулирование улиц и помощь полиции в обеспечении правопорядка.

https://ria.ru/20220527/druzhinniki-1791002817.html

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783554070.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, вячеслав гладков, белгородская область