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Гладков предложил проводить конкурс грантов для белгородских дружинников - РИА Новости, 28.06.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220628/druzhinniki-1798839511.html
Гладков предложил проводить конкурс грантов для белгородских дружинников
Гладков предложил проводить конкурс грантов для белгородских дружинников - РИА Новости, 28.06.2022
Гладков предложил проводить конкурс грантов для белгородских дружинников
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил учредить ежегодный конкурс на получение грантов для добровольных дружин, которые играют большую роль... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:45
2022-06-28T18:45
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил учредить ежегодный конкурс на получение грантов для добровольных дружин, которые играют большую роль в обеспечении безопасности региона, сообщило областное правительство. Такую идею глава региона озвучил на совещании по результатам работы дружинников. Рабочая встреча состоялась в Шебекинском городском округе."От нас с вами зависит безопасность населения, человеческие жизни. Добровольные народные дружины помогают полицейским как физически, так и сопричастностью к населению приграничных территорий. Люди видят, что идет патрулирование населенных пунктов, что охрана есть", – подчеркнул губернатор.По данным региональных властей, на сегодняшний день в Белгородской области – более 4,7 тысячи дружинников, из них 514 – казаки. Всего в реестр внесено 390 добровольных народных дружин, из них казачьих – 18.Только по результатам июня с участием дружинников выявлено 610 административных правонарушений, из них 303 – в приграничных территориях. С участием дружин было раскрыто три преступления: в Шебекинском округе, в Ракитянском и Красногвардейском районах."Вячеслав Гладков предложил создать ежегодный конкурс для поощрения лучших добровольных народных дружин. Они смогут претендовать на региональные гранты в несколько миллионов рублей для закупки более совершенного оборудования, например, средств связи", - пояснили в правительстве.В ряды добровольных народных дружинников могут вступить совершеннолетние белгородцы без судимости и медицинских противопоказаний. В обязанности входит патрулирование улиц и помощь полиции в обеспечении правопорядка.
https://ria.ru/20220527/druzhinniki-1791002817.html
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783554070.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область
18:45 28.06.2022
 
Гладков предложил проводить конкурс грантов для белгородских дружинников

Белгородский губернатор Гладков предложил проводить конкурс грантов для дружинников

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил учредить ежегодный конкурс на получение грантов для добровольных дружин, которые играют большую роль в обеспечении безопасности региона, сообщило областное правительство. Такую идею глава региона озвучил на совещании по результатам работы дружинников. Рабочая встреча состоялась в Шебекинском городском округе.
"От нас с вами зависит безопасность населения, человеческие жизни. Добровольные народные дружины помогают полицейским как физически, так и сопричастностью к населению приграничных территорий. Люди видят, что идет патрулирование населенных пунктов, что охрана есть", – подчеркнул губернатор.
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По данным региональных властей, на сегодняшний день в Белгородской области – более 4,7 тысячи дружинников, из них 514 – казаки. Всего в реестр внесено 390 добровольных народных дружин, из них казачьих – 18.
Только по результатам июня с участием дружинников выявлено 610 административных правонарушений, из них 303 – в приграничных территориях. С участием дружин было раскрыто три преступления: в Шебекинском округе, в Ракитянском и Красногвардейском районах.
"Вячеслав Гладков предложил создать ежегодный конкурс для поощрения лучших добровольных народных дружин. Они смогут претендовать на региональные гранты в несколько миллионов рублей для закупки более совершенного оборудования, например, средств связи", - пояснили в правительстве.
В ряды добровольных народных дружинников могут вступить совершеннолетние белгородцы без судимости и медицинских противопоказаний. В обязанности входит патрулирование улиц и помощь полиции в обеспечении правопорядка.
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