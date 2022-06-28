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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 15.22 мск выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:51

2022-06-28T15:51

2022-06-28T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

донецк (днр)

кировский район

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.22 мск выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.22 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

кировский район

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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр), кировский район