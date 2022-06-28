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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 15.22 мск выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:51
2022-06-28T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
донецк (днр)
кировский район
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.22 мск выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.22 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, донецк (днр), кировский район
15:51 28.06.2022 (обновлено: 15:52 28.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК в ДНР
Сотрудник СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник СЦКК в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.22 мск выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.22 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинДонецк (ДНР)Кировский район
 
 
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