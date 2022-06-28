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Ракета HIMARS была оснащена кассетной частью, заявили в ЛНР
Ракета HIMARS была оснащена кассетной частью, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Ракета HIMARS была оснащена кассетной частью, заявили в ЛНР
Ракета от американской РСЗО HIMARS, которая была выпущена украинскими войсками по Перевальску, была оснащена кассетной частью, сообщило во вторник... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:15
2022-06-28T15:15
2022-06-28T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Ракета от американской РСЗО HIMARS, которая была выпущена украинскими войсками по Перевальску, была оснащена кассетной частью, сообщило во вторник представительство Луганской Народной республики в СЦКК."Представительством ЛНР в СЦКК на месте обстрела Перевальска зафиксированы фрагменты 240-мм управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью, производства американской фирмы Lockheed Martin, примененной с РСЗО M142 HIMARS. В результате обстрела пострадавших и повреждений не зафиксировано", - сообщило представительство ЛНР в СЦКК.Ранее в Луганске заявляли о первом применении американских РСЗО Himars против республик Донбасса.
https://ria.ru/20201210/samolety-1588623233.html
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в мире, луганская народная республика, луганск, донбасс, сцкк, lockheed martin , украина
15:15 28.06.2022 (обновлено: 15:17 28.06.2022)
Ракета HIMARS была оснащена кассетной частью, заявили в ЛНР
Представительство ЛНР: ракета HIMARS была оснащена кассетной частью