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Ракета HIMARS была оснащена кассетной частью, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/donbass-1798730971.html
Ракета HIMARS была оснащена кассетной частью, заявили в ЛНР
Ракета HIMARS была оснащена кассетной частью, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Ракета HIMARS была оснащена кассетной частью, заявили в ЛНР
Ракета от американской РСЗО HIMARS, которая была выпущена украинскими войсками по Перевальску, была оснащена кассетной частью, сообщило во вторник... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:15
2022-06-28T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
донбасс
сцкк
lockheed martin
украина
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Ракета от американской РСЗО HIMARS, которая была выпущена украинскими войсками по Перевальску, была оснащена кассетной частью, сообщило во вторник представительство Луганской Народной республики в СЦКК."Представительством ЛНР в СЦКК на месте обстрела Перевальска зафиксированы фрагменты 240-мм управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью, производства американской фирмы Lockheed Martin, примененной с РСЗО M142 HIMARS. В результате обстрела пострадавших и повреждений не зафиксировано", - сообщило представительство ЛНР в СЦКК.Ранее в Луганске заявляли о первом применении американских РСЗО Himars против республик Донбасса.
https://ria.ru/20201210/samolety-1588623233.html
луганская народная республика
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донбасс
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в мире, луганская народная республика, луганск, донбасс, сцкк, lockheed martin , украина
15:15 28.06.2022 (обновлено: 15:17 28.06.2022)
 
Ракета HIMARS была оснащена кассетной частью, заявили в ЛНР

Представительство ЛНР: ракета HIMARS была оснащена кассетной частью

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККНайденные на месте обстрела Перевальска фрагменты управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью производства американской фирмы Lockheed Martin, примененные с РСЗО M142 HIMARS
Найденные на месте обстрела Перевальска фрагменты управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью производства американской фирмы Lockheed Martin, примененные с РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Найденные на месте обстрела Перевальска фрагменты управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью производства американской фирмы Lockheed Martin, примененные с РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Ракета от американской РСЗО HIMARS, которая была выпущена украинскими войсками по Перевальску, была оснащена кассетной частью, сообщило во вторник представительство Луганской Народной республики в СЦКК.
"Представительством ЛНР в СЦКК на месте обстрела Перевальска зафиксированы фрагменты 240-мм управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью, производства американской фирмы Lockheed Martin, примененной с РСЗО M142 HIMARS. В результате обстрела пострадавших и повреждений не зафиксировано", - сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
Ранее в Луганске заявляли о первом применении американских РСЗО Himars против республик Донбасса.
Американский истребитель F-22 Raptor - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскДонбассСЦККLockheed MartinУкраина
 
 
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