В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского из-за Донбасса
Историк Хомский: США не помешали радикалам, угрожавшим убить Зеленского за мир в Донбассе
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США отказались помочь Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его "намерений приступить к выполнению Минских соглашений", заявил в беседе с журнал Nation американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
По его мнению, в начале президентства Зеленский якобы выступал за мирное урегулирование в Донбассе.
"Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем", — высказался Хомский.
Собеседник издания считает, что Белый дом никак не отреагировал на происходящее.
"Он мог продолжить стоять на своем, если бы у него была хоть какая-то поддержка со стороны Соединенных Штатов. США отказались. Никакой поддержки, ничего — его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную", — отметил историк.
Хомский добавил, что вместо этого Вашингтон предпочел политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, и ситуация усугубилась с приходом к власти Джо Байдена.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.