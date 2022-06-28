https://ria.ru/20220628/donbass-1798597628.html

В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского из-за Донбасса

В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского из-за Донбасса - РИА Новости, 28.06.2022

В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского из-за Донбасса

США отказались помочь Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его "намерений приступить к выполнению Минских... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T04:24

2022-06-28T04:24

2022-06-28T04:24

в мире

джо байден

украина

донбасс

вашингтон (штат)

нато

ноам хомский

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США отказались помочь Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его "намерений приступить к выполнению Минских соглашений", заявил в беседе с журнал Nation американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.По его мнению, в начале президентства Зеленский якобы выступал за мирное урегулирование в Донбассе.Собеседник издания считает, что Белый дом никак не отреагировал на происходящее.Хомский добавил, что вместо этого Вашингтон предпочел политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, и ситуация усугубилась с приходом к власти Джо Байдена.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220628/uspekhi-1798595370.html

украина

донбасс

вашингтон (штат)

сша

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в мире, джо байден, украина, донбасс, вашингтон (штат), нато, ноам хомский, владимир зеленский, сша