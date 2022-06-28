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В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского из-за Донбасса - РИА Новости, 28.06.2022
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В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского из-за Донбасса
В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского из-за Донбасса - РИА Новости, 28.06.2022
В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского из-за Донбасса
США отказались помочь Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его "намерений приступить к выполнению Минских... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T04:24
2022-06-28T04:24
в мире
джо байден
украина
донбасс
вашингтон (штат)
нато
ноам хомский
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США отказались помочь Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его "намерений приступить к выполнению Минских соглашений", заявил в беседе с журнал Nation американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.По его мнению, в начале президентства Зеленский якобы выступал за мирное урегулирование в Донбассе.Собеседник издания считает, что Белый дом никак не отреагировал на происходящее.Хомский добавил, что вместо этого Вашингтон предпочел политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, и ситуация усугубилась с приходом к власти Джо Байдена.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, джо байден, украина, донбасс, вашингтон (штат), нато, ноам хомский, владимир зеленский, сша
04:24 28.06.2022
 
В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского из-за Донбасса

Историк Хомский: США не помешали радикалам, угрожавшим убить Зеленского за мир в Донбассе

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США отказались помочь Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его "намерений приступить к выполнению Минских соглашений", заявил в беседе с журнал Nation американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
По его мнению, в начале президентства Зеленский якобы выступал за мирное урегулирование в Донбассе.

"Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем", — высказался Хомский.

Собеседник издания считает, что Белый дом никак не отреагировал на происходящее.

"Он мог продолжить стоять на своем, если бы у него была хоть какая-то поддержка со стороны Соединенных Штатов. США отказались. Никакой поддержки, ничего — его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную", — отметил историк.

Хомский добавил, что вместо этого Вашингтон предпочел политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, и ситуация усугубилась с приходом к власти Джо Байдена.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреДжо БайденУкраинаДонбассВашингтон (штат)НАТОНоам ХомскийВладимир ЗеленскийСША
 
 
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