https://ria.ru/20220628/dnr-1798867753.html

Украинские боевики выпустили десять снарядов из "Града" по Ясиноватой

Украинские боевики выпустили десять снарядов из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские боевики выпустили десять снарядов из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска в 20.10 выпустили десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:12

2022-06-28T21:12

2022-06-28T21:12

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

днр

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.10 выпустили десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, днр