https://ria.ru/20220628/dnr-1798867753.html
Украинские боевики выпустили десять снарядов из "Града" по Ясиноватой
Украинские боевики выпустили десять снарядов из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские боевики выпустили десять снарядов из "Града" по Ясиноватой
Украинские войска в 20.10 выпустили десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:12
2022-06-28T21:12
2022-06-28T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
днр
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.10 выпустили десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, днр
Украинские боевики выпустили десять снарядов из "Града" по Ясиноватой
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град" по Ясиноватой