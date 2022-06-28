https://ria.ru/20220628/cherepovets-1798633021.html
В Череповце модернизируют городской коллектор
В Череповце модернизируют городской коллектор - РИА Новости, 28.06.2022
В Череповце модернизируют городской коллектор
Череповец получит порядка 700 миллионов рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию городских коллекторов, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:44
2022-06-28T11:44
2022-06-28T11:44
вологодская область
череповец
олег кувшинников
жкх
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ВОЛОГДА, 28 июн – РИА Новости. Череповец получит порядка 700 миллионов рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию городских коллекторов, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.Планируется реконструировать более шести километров ветхих канализационных сетей. Реконструкцию проведут до конца 2023 года."В ближайшие годы ожидается мощное развитие Череповца, связанное с запуском движения по новому мосту через реку Шексну, реализацией ряда социальных проектов. Новая эпоха начнется в жилищном строительстве, важно подготовить к этому систему жилищно-коммунального хозяйства. Воплощение проектов в этой сфере не только снизит аварийность сетей, но и создаст значительный запас для подключения новых потребителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.
https://ria.ru/20220610/oplata-1794569876.html
череповец
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, олег кувшинников, жкх