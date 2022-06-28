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В Череповце модернизируют городской коллектор - РИА Новости, 28.06.2022
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В Череповце модернизируют городской коллектор
В Череповце модернизируют городской коллектор - РИА Новости, 28.06.2022
В Череповце модернизируют городской коллектор
Череповец получит порядка 700 миллионов рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию городских коллекторов, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:44
2022-06-28T11:44
вологодская область
череповец
олег кувшинников
жкх
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ВОЛОГДА, 28 июн – РИА Новости. Череповец получит порядка 700 миллионов рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию городских коллекторов, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.Планируется реконструировать более шести километров ветхих канализационных сетей. Реконструкцию проведут до конца 2023 года."В ближайшие годы ожидается мощное развитие Череповца, связанное с запуском движения по новому мосту через реку Шексну, реализацией ряда социальных проектов. Новая эпоха начнется в жилищном строительстве, важно подготовить к этому систему жилищно-коммунального хозяйства. Воплощение проектов в этой сфере не только снизит аварийность сетей, но и создаст значительный запас для подключения новых потребителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.
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череповец, олег кувшинников, жкх
11:44 28.06.2022
 

В Череповце модернизируют городской коллектор

© РИА Новости / Дмитрий МакеевРабочий спускается по лестнице на строительстве коллектора
Рабочий спускается по лестнице на строительстве коллектора - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Рабочий спускается по лестнице на строительстве коллектора
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 28 июн – РИА Новости. Череповец получит порядка 700 миллионов рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию городских коллекторов, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
Планируется реконструировать более шести километров ветхих канализационных сетей. Реконструкцию проведут до конца 2023 года.
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"В ближайшие годы ожидается мощное развитие Череповца, связанное с запуском движения по новому мосту через реку Шексну, реализацией ряда социальных проектов. Новая эпоха начнется в жилищном строительстве, важно подготовить к этому систему жилищно-коммунального хозяйства. Воплощение проектов в этой сфере не только снизит аварийность сетей, но и создаст значительный запас для подключения новых потребителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.
 
Вологодская областьЧереповецОлег КувшинниковЖКХ
 
 
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