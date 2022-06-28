https://ria.ru/20220628/cherepovets-1798633021.html

В Череповце модернизируют городской коллектор

В Череповце модернизируют городской коллектор - РИА Новости, 28.06.2022

В Череповце модернизируют городской коллектор

Череповец получит порядка 700 миллионов рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию городских коллекторов, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:44

2022-06-28T11:44

2022-06-28T11:44

вологодская область

череповец

олег кувшинников

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798644106_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_a6035731299303302f236648cca872a4.jpg

ВОЛОГДА, 28 июн – РИА Новости. Череповец получит порядка 700 миллионов рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию городских коллекторов, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.Планируется реконструировать более шести километров ветхих канализационных сетей. Реконструкцию проведут до конца 2023 года."В ближайшие годы ожидается мощное развитие Череповца, связанное с запуском движения по новому мосту через реку Шексну, реализацией ряда социальных проектов. Новая эпоха начнется в жилищном строительстве, важно подготовить к этому систему жилищно-коммунального хозяйства. Воплощение проектов в этой сфере не только снизит аварийность сетей, но и создаст значительный запас для подключения новых потребителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

https://ria.ru/20220610/oplata-1794569876.html

череповец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, олег кувшинников, жкх