https://ria.ru/20220628/boliviya-1798842116.html

Экс-президент Боливии отказалась от убежища в Бразилии

Экс-президент Боливии отказалась от убежища в Бразилии - РИА Новости, 28.06.2022

Экс-президент Боливии отказалась от убежища в Бразилии

Экс-президент Боливии Жанин Аньес, осужденная на 10 лет по делу о госперевороте, не покинула страну и не собирается этого делать, сообщили родные политика в её... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:58

2022-06-28T18:58

2022-06-28T18:58

в мире

жанин аньес

боливия

бразилия

жаир болсонару

эво моралес

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МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Экс-президент Боливии Жанин Аньес, осужденная на 10 лет по делу о госперевороте, не покинула страну и не собирается этого делать, сообщили родные политика в её блоге в Twitter после того, как президент Бразилии Жаир Болсонару предложил ей убежище."Жанин Аньес благодарит Жаира Болсонару, с которым она не знакома лично, за осуждение произвола в отношении экс-президента Боливии. Она невиновна, не уезжала и не уедет из страны", - написано в блоге Аньес в Twitter, который после её ареста ведут члены семьи.Президент Бразилии Жаир Болсонару накануне заявил о начале переговоров с Боливией о предоставлении убежища бывшему президенту Жанин Аньес и двум министрам, осужденным вместе с ней на 10 лет тюрьмы по делу о госперевороте.В ходе интервью местному телеканалу бразильский политик поставил под сомнение приговор Аньес, заявив, что её приход к власти соответствовал местным нормам и не являлся попыткой госпереворота.Глава МИД Боливии Рохелио Майта назвал заявление Болсонару неуместным вмешательством во внутренние дела страны, поскольку решения о виновности подсудимых являются прерогативой местного суда, и сообщил, что правительство направит Бразилии соответствующую дипломатическую ноту протеста.Полиция задержала экс-президента Боливии в марте 2021 года по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. По мнению следствия, она незаконно провозгласила себя президентом Боливии без соблюдения норм конституции и законов.После того, как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.

https://ria.ru/20210825/boliviya-1747122865.html

https://ria.ru/20220614/ssha-1795286402.html

https://ria.ru/20220309/morales-1777341532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жанин аньес, боливия, бразилия, жаир болсонару, эво моралес