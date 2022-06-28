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Экс-президент Боливии отказалась от убежища в Бразилии - РИА Новости, 28.06.2022
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Экс-президент Боливии отказалась от убежища в Бразилии
Экс-президент Боливии отказалась от убежища в Бразилии - РИА Новости, 28.06.2022
Экс-президент Боливии отказалась от убежища в Бразилии
Экс-президент Боливии Жанин Аньес, осужденная на 10 лет по делу о госперевороте, не покинула страну и не собирается этого делать, сообщили родные политика в её... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:58
2022-06-28T18:58
в мире
жанин аньес
боливия
бразилия
жаир болсонару
эво моралес
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МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Экс-президент Боливии Жанин Аньес, осужденная на 10 лет по делу о госперевороте, не покинула страну и не собирается этого делать, сообщили родные политика в её блоге в Twitter после того, как президент Бразилии Жаир Болсонару предложил ей убежище."Жанин Аньес благодарит Жаира Болсонару, с которым она не знакома лично, за осуждение произвола в отношении экс-президента Боливии. Она невиновна, не уезжала и не уедет из страны", - написано в блоге Аньес в Twitter, который после её ареста ведут члены семьи.Президент Бразилии Жаир Болсонару накануне заявил о начале переговоров с Боливией о предоставлении убежища бывшему президенту Жанин Аньес и двум министрам, осужденным вместе с ней на 10 лет тюрьмы по делу о госперевороте.В ходе интервью местному телеканалу бразильский политик поставил под сомнение приговор Аньес, заявив, что её приход к власти соответствовал местным нормам и не являлся попыткой госпереворота.Глава МИД Боливии Рохелио Майта назвал заявление Болсонару неуместным вмешательством во внутренние дела страны, поскольку решения о виновности подсудимых являются прерогативой местного суда, и сообщил, что правительство направит Бразилии соответствующую дипломатическую ноту протеста.Полиция задержала экс-президента Боливии в марте 2021 года по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. По мнению следствия, она незаконно провозгласила себя президентом Боливии без соблюдения норм конституции и законов.После того, как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.
https://ria.ru/20210825/boliviya-1747122865.html
https://ria.ru/20220614/ssha-1795286402.html
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в мире, жанин аньес, боливия, бразилия, жаир болсонару, эво моралес
18:58 28.06.2022
 
Экс-президент Боливии отказалась от убежища в Бразилии

Экс-президент Боливии Аньес, осужденная на десять лет, отказалась от убежища в Бразилии

© AP Photo / Juan KaritaЭкс-президент Боливии Жанин Аньес
Экс-президент Боливии Жанин Аньес - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Juan Karita
Экс-президент Боливии Жанин Аньес. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Экс-президент Боливии Жанин Аньес, осужденная на 10 лет по делу о госперевороте, не покинула страну и не собирается этого делать, сообщили родные политика в её блоге в Twitter после того, как президент Бразилии Жаир Болсонару предложил ей убежище.
"Жанин Аньес благодарит Жаира Болсонару, с которым она не знакома лично, за осуждение произвола в отношении экс-президента Боливии. Она невиновна, не уезжала и не уедет из страны", - написано в блоге Аньес в Twitter, который после её ареста ведут члены семьи.
Экс-президент Боливии Жанин Аньес - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Экс-президент Боливии Аньес заявила, что не хочет больше жить
Президент Бразилии Жаир Болсонару накануне заявил о начале переговоров с Боливией о предоставлении убежища бывшему президенту Жанин Аньес и двум министрам, осужденным вместе с ней на 10 лет тюрьмы по делу о госперевороте.
В ходе интервью местному телеканалу бразильский политик поставил под сомнение приговор Аньес, заявив, что её приход к власти соответствовал местным нормам и не являлся попыткой госпереворота.
Глава МИД Боливии Рохелио Майта назвал заявление Болсонару неуместным вмешательством во внутренние дела страны, поскольку решения о виновности подсудимых являются прерогативой местного суда, и сообщил, что правительство направит Бразилии соответствующую дипломатическую ноту протеста.
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Полиция задержала экс-президента Боливии в марте 2021 года по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. По мнению следствия, она незаконно провозгласила себя президентом Боливии без соблюдения норм конституции и законов.
После того, как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.
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В миреЖанин АньесБоливияБразилияЖаир БолсонаруЭво Моралес
 
 
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