https://ria.ru/20220628/bezdomnye-1797892700.html

Голод, отравления и смерть от холода. Как выживают бездомные животные

Голод, отравления и смерть от холода. Как выживают бездомные животные - РИА Новости, 28.06.2022

Голод, отравления и смерть от холода. Как выживают бездомные животные

В России насчитывается до 4 миллионов бездомных животных. Их жизнь напоминает ад: голод, смерть от холода, отравления. Страдают и люди: ежегодно фиксируют до 350 тысяч нападений на человека. Как бороться с проблемой безнадзорности? Почему животные оказываются на улице? И кто ответственен за нападения - животные или сами люди?

2022-06-28T12:00

2022-06-28T12:00

2022-06-28T12:00

зверокаст

животные

домашние животные

бездомные животные

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Голод, отравления и смерть от холода. Как выживают бездомные животные В России насчитывается до 4 миллионов бездомных животных. Их жизнь напоминает ад: голод, смерть от холода, отравления. Страдают и люди: ежегодно фиксируют до 350 тысяч нападений на человека. Как бороться с проблемой безнадзорности? Почему животные оказываются на улице? И кто ответственен за нападения - животные или сами люди? audio/mpeg

Голод, отравления и смерть от холода. Как выживают бездомные животные В России насчитывается до 4 миллионов бездомных животных. Их жизнь напоминает ад: голод, смерть от холода, отравления. Страдают и люди: ежегодно фиксируют до 350 тысяч нападений на человека. Как бороться с проблемой безнадзорности? Почему животные оказываются на улице? И кто ответственен за нападения - животные или сами люди? audio/mpeg

О том, как бороться с проблемой безнадзорности, как помочь людям и животным мы сегодня поговорим с Никой Махлиной основательницей первого в России дог-френдли медиа проекта SobaSoba и Ириной Курской директором Ассоциации Благополучия Животных.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

животные, домашние животные, бездомные животные, аудио