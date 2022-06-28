https://ria.ru/20220628/belorussiya-1798821706.html
Минск не приемлет попыток Запада по прославлению нацизма, заявили в МИД
Минск не приемлет попыток Запада по прославлению нацизма, заявили в МИД - РИА Новости, 28.06.2022
Минск не приемлет попыток Запада по прославлению нацизма, заявили в МИД
Белоруссия считает неприемлемым пересмотр истории Второй мировой войны и не допустит попыток Запада по прославлению нацизма, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:54
2022-06-28T17:54
2022-06-28T17:55
в мире
белоруссия
минск
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_e769936d66e1cea7c887415d8d96e4aa.jpg
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Белоруссия считает неприемлемым пересмотр истории Второй мировой войны и не допустит попыток Запада по прославлению нацизма, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей."Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи, связанные с восхвалением, глорификацией нацизма. Для нас это абсолютно неприемлемо", - сказал Макей в Минске на торжественном мероприятии по случаю предстоящего 3 июля Дня Независимости Белоруссии с участием представителей белорусских организаций и объединений ветеранов, узников концлагерей, блокадников Ленинграда, а также зарубежных дипломатов.Он подчеркнул, что Белоруссия активно работает над продвижением темы геноцида белорусского народа, советского народа в целом, в период Второй мировой войны."Конечно, это не нравится многим на Западе. Неслучайно многие из западных дипломатов сегодня не присутствуют здесь. Почему? Мне кажется, многим стыдно, что они были в рядах тех, кто сражался против Советского союза. Они хотели бы забыть эти неприятные вещи, исказить историю, чтобы поставить вровень, на одну доску наших ветеранов и карателей из СС. Для нас это неприемлемо, мы должны сделать все, чтобы такие вещи не повторились", - заявил министр.По его словам, в Белоруссии "всегда выступали против войны, против конфронтации, против вражды и ненависти, что сегодня проповедуют оппоненты на Западе". "В наших генах заложено неприятие войны", - сказал Макей."Мы пригласили на этот праздник традиционно и зарубежных дипломатов, аккредитованных в Беларуси. Хотелось бы, чтобы работающие в Беларуси дипломаты видели истинное отношение государства к ветеранам, к истории, памяти. Вы видите, что происходит вокруг в мире, когда людей, которые освобождали Европу от коричневой чумы, пытаются поставить рядом с карателями СС. То есть тех, кто спасал Европу, сейчас пытаются записать не в освободители, а карателей уравнять с теми, кто сжигал города и села не только в Беларуси - на всей территории бывшего СССР и территории Европы", - подчеркнул глава МИД.
https://ria.ru/20220510/natsizm-1787708931.html
https://rsport.ria.ru/20200512/1571330540.html
белоруссия
минск
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_683:327:2978:2048_1920x0_80_0_0_817f66c070869707ed889ac0b2528b71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, европа
17:54 28.06.2022 (обновлено: 17:55 28.06.2022)
Минск не приемлет попыток Запада по прославлению нацизма, заявили в МИД
Глава МИД Макей: Белоруссия не приемлет попыток Запада по прославлению нацизма
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Белоруссия считает неприемлемым пересмотр истории Второй мировой войны и не допустит попыток Запада по прославлению нацизма, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
"Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи, связанные с восхвалением, глорификацией нацизма. Для нас это абсолютно неприемлемо", - сказал Макей в Минске
на торжественном мероприятии по случаю предстоящего 3 июля Дня Независимости Белоруссии
с участием представителей белорусских организаций и объединений ветеранов, узников концлагерей, блокадников Ленинграда
, а также зарубежных дипломатов.
Он подчеркнул, что Белоруссия активно работает над продвижением темы геноцида белорусского народа, советского народа в целом, в период Второй мировой войны.
"Конечно, это не нравится многим на Западе. Неслучайно многие из западных дипломатов сегодня не присутствуют здесь. Почему? Мне кажется, многим стыдно, что они были в рядах тех, кто сражался против Советского союза. Они хотели бы забыть эти неприятные вещи, исказить историю, чтобы поставить вровень, на одну доску наших ветеранов и карателей из СС. Для нас это неприемлемо, мы должны сделать все, чтобы такие вещи не повторились", - заявил министр.
По его словам, в Белоруссии "всегда выступали против войны, против конфронтации, против вражды и ненависти, что сегодня проповедуют оппоненты на Западе". "В наших генах заложено неприятие войны", - сказал Макей.
"Мы пригласили на этот праздник традиционно и зарубежных дипломатов, аккредитованных в Беларуси. Хотелось бы, чтобы работающие в Беларуси дипломаты видели истинное отношение государства к ветеранам, к истории, памяти. Вы видите, что происходит вокруг в мире, когда людей, которые освобождали Европу
от коричневой чумы, пытаются поставить рядом с карателями СС. То есть тех, кто спасал Европу, сейчас пытаются записать не в освободители, а карателей уравнять с теми, кто сжигал города и села не только в Беларуси - на всей территории бывшего СССР
и территории Европы", - подчеркнул глава МИД.