https://ria.ru/20220628/belorussiya-1798821706.html

Минск не приемлет попыток Запада по прославлению нацизма, заявили в МИД

Минск не приемлет попыток Запада по прославлению нацизма, заявили в МИД - РИА Новости, 28.06.2022

Минск не приемлет попыток Запада по прославлению нацизма, заявили в МИД

Белоруссия считает неприемлемым пересмотр истории Второй мировой войны и не допустит попыток Запада по прославлению нацизма, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:54

2022-06-28T17:54

2022-06-28T17:55

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МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Белоруссия считает неприемлемым пересмотр истории Второй мировой войны и не допустит попыток Запада по прославлению нацизма, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей."Нам пытаются навязать новое мировоззрение, в основе которого лежат чудовищные вещи, связанные с восхвалением, глорификацией нацизма. Для нас это абсолютно неприемлемо", - сказал Макей в Минске на торжественном мероприятии по случаю предстоящего 3 июля Дня Независимости Белоруссии с участием представителей белорусских организаций и объединений ветеранов, узников концлагерей, блокадников Ленинграда, а также зарубежных дипломатов.Он подчеркнул, что Белоруссия активно работает над продвижением темы геноцида белорусского народа, советского народа в целом, в период Второй мировой войны."Конечно, это не нравится многим на Западе. Неслучайно многие из западных дипломатов сегодня не присутствуют здесь. Почему? Мне кажется, многим стыдно, что они были в рядах тех, кто сражался против Советского союза. Они хотели бы забыть эти неприятные вещи, исказить историю, чтобы поставить вровень, на одну доску наших ветеранов и карателей из СС. Для нас это неприемлемо, мы должны сделать все, чтобы такие вещи не повторились", - заявил министр.По его словам, в Белоруссии "всегда выступали против войны, против конфронтации, против вражды и ненависти, что сегодня проповедуют оппоненты на Западе". "В наших генах заложено неприятие войны", - сказал Макей."Мы пригласили на этот праздник традиционно и зарубежных дипломатов, аккредитованных в Беларуси. Хотелось бы, чтобы работающие в Беларуси дипломаты видели истинное отношение государства к ветеранам, к истории, памяти. Вы видите, что происходит вокруг в мире, когда людей, которые освобождали Европу от коричневой чумы, пытаются поставить рядом с карателями СС. То есть тех, кто спасал Европу, сейчас пытаются записать не в освободители, а карателей уравнять с теми, кто сжигал города и села не только в Беларуси - на всей территории бывшего СССР и территории Европы", - подчеркнул глава МИД.

https://ria.ru/20220510/natsizm-1787708931.html

https://rsport.ria.ru/20200512/1571330540.html

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в мире, белоруссия, минск, европа