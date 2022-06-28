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Белгородские вузы предлагают абитуриентам 6,5 тысячи бюджетных мест - РИА Новости, 28.06.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220628/belgorod-1798756892.html
Белгородские вузы предлагают абитуриентам 6,5 тысячи бюджетных мест
Белгородские вузы предлагают абитуриентам 6,5 тысячи бюджетных мест - РИА Новости, 28.06.2022
Белгородские вузы предлагают абитуриентам 6,5 тысячи бюджетных мест
В этом году в высших учебных заведениях Белгородской области открыто 6,5 тысячи бюджетных мест, свыше 8 тысяч мест предлагают колледжи и техникумы, сообщил... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:12
2022-06-28T16:12
белгородская область
общество
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 28 июн — РИА Новости. В этом году в высших учебных заведениях Белгородской области открыто 6,5 тысячи бюджетных мест, свыше 8 тысяч мест предлагают колледжи и техникумы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."В этом году 6,5 тысячи бюджетных мест открыто в высших учебных заведениях. Самое большое количество – это образование, здравоохранение, IT-специальности. В колледжи – ещё больше: восемь тысяч бюджетных мест. В основном это места в сферах АПК, машиностроения, образования, здравоохранения", - написал Гладков и пожелал выпускникам выбрать правильную профессию, найти свое место в жизни и остаться работать в Белгородской области.По данным министерства образования региона, обучение в колледжах и техникумах будет проходить по 91 специальности и 29 профессиям. Кроме того, на базе Белгородского индустриального колледжа, политехнического колледжа, машиностроительного техникума, техникума общественного питания, Старооскольского техникума технологий и дизайна организован приём для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по направлениям подготовки: "информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений)", "электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования", "ремонт и обслуживание автомобилей", "повар, кондитер". Выделено 270 бюджетных мест.В рамках федерального проекта "Профессионалитет" в Белгородской области создан образовательно-производственных центр (кластер) по отрасли сельского хозяйства. В кластер входят Корочанский сельскохозяйственный техникум, Борисовский агромеханический техникум, Бирючанский техникум, Дмитриевский аграрный колледж, Новооскольский колледж, Ракитянский агротехнологический техникум, Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа Петровича Ковалевского. Уже в 2022 году учреждения примут на обучение по новым образовательным программам более 1,4 тысячи человек.Конкурсный отбор в техникумы и колледжи проводится по среднему баллу аттестата. Будут также учитываться наличие договора о целевом обучении, личные достижения, призовые места в конкурсах, олимпиадах, чемпионате "Молодые профессионалы", "Абилимпикс".
https://ria.ru/20220623/podderzhka-1797689289.html
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общество, белгородская область
16:12 28.06.2022
 
Белгородские вузы предлагают абитуриентам 6,5 тысячи бюджетных мест

Губернатор Гладков: белгородские вузы предлагают абитуриентам 6,5 тысячи бюджетных мест

CC BY-SA 4.0 / Лобачев Владимир / Белгородский государственный университет / Cropped imageБелгородский государственный национальный исследовательский университет
Белгородский государственный национальный исследовательский университет - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Лобачев Владимир / Белгородский государственный университет / Cropped image
Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 июн — РИА Новости. В этом году в высших учебных заведениях Белгородской области открыто 6,5 тысячи бюджетных мест, свыше 8 тысяч мест предлагают колледжи и техникумы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В этом году 6,5 тысячи бюджетных мест открыто в высших учебных заведениях. Самое большое количество – это образование, здравоохранение, IT-специальности. В колледжи – ещё больше: восемь тысяч бюджетных мест. В основном это места в сферах АПК, машиностроения, образования, здравоохранения", - написал Гладков и пожелал выпускникам выбрать правильную профессию, найти свое место в жизни и остаться работать в Белгородской области.
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По данным министерства образования региона, обучение в колледжах и техникумах будет проходить по 91 специальности и 29 профессиям. Кроме того, на базе Белгородского индустриального колледжа, политехнического колледжа, машиностроительного техникума, техникума общественного питания, Старооскольского техникума технологий и дизайна организован приём для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по направлениям подготовки: "информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений)", "электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования", "ремонт и обслуживание автомобилей", "повар, кондитер". Выделено 270 бюджетных мест.
В рамках федерального проекта "Профессионалитет" в Белгородской области создан образовательно-производственных центр (кластер) по отрасли сельского хозяйства. В кластер входят Корочанский сельскохозяйственный техникум, Борисовский агромеханический техникум, Бирючанский техникум, Дмитриевский аграрный колледж, Новооскольский колледж, Ракитянский агротехнологический техникум, Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа Петровича Ковалевского. Уже в 2022 году учреждения примут на обучение по новым образовательным программам более 1,4 тысячи человек.
Конкурсный отбор в техникумы и колледжи проводится по среднему баллу аттестата. Будут также учитываться наличие договора о целевом обучении, личные достижения, призовые места в конкурсах, олимпиадах, чемпионате "Молодые профессионалы", "Абилимпикс".
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