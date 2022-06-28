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ЦБ обязал банки подтверждать электронную почту клиентов - РИА Новости, 28.06.2022
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ЦБ обязал банки подтверждать электронную почту клиентов
ЦБ обязал банки подтверждать электронную почту клиентов - РИА Новости, 28.06.2022
ЦБ обязал банки подтверждать электронную почту клиентов
Банк России обязал кредитные организации подтверждать электронную почту клиентов, на которую направляется информация о банковских операциях, следует из указания РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:15
2022-06-28T17:17
экономика
банки
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Банк России обязал кредитные организации подтверждать электронную почту клиентов, на которую направляется информация о банковских операциях, следует из указания регулятора, размещенного на его сайте."Кредитные организации должны реализовывать механизмы подтверждения использования клиентом адреса электронной почты в случае его использования во взаимоотношениях с кредитной организацией, на которую кредитной организацией направляются уведомления о совершаемых банковских операциях, справки (выписки) по совершенным банковским операциям", - сказано в документе, который вступает в силу с 1 октября.Данное указание вносит изменения в положение Банка России об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.Согласно документу, банки будут обязаны проводить идентификацию устройств клиентов при проведении банковских операций при удаленном доступе. Указывается, что, если банковская операция осуществляется через мобильное приложение, банки должны будут проверять номер телефона клиента.
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экономика, банки, россия, центральный банк рф (цб рф)
17:15 28.06.2022 (обновлено: 17:17 28.06.2022)
 
ЦБ обязал банки подтверждать электронную почту клиентов

ЦБ обязал российские банки подтверждать электронную почту клиентов с 1 октября

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Банк России обязал кредитные организации подтверждать электронную почту клиентов, на которую направляется информация о банковских операциях, следует из указания регулятора, размещенного на его сайте.
"Кредитные организации должны реализовывать механизмы подтверждения использования клиентом адреса электронной почты в случае его использования во взаимоотношениях с кредитной организацией, на которую кредитной организацией направляются уведомления о совершаемых банковских операциях, справки (выписки) по совершенным банковским операциям", - сказано в документе, который вступает в силу с 1 октября.
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Согласно документу, банки будут обязаны проводить идентификацию устройств клиентов при проведении банковских операций при удаленном доступе. Указывается, что, если банковская операция осуществляется через мобильное приложение, банки должны будут проверять номер телефона клиента.
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