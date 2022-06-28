https://ria.ru/20220628/banki-1798799680.html

ЦБ обязал банки подтверждать электронную почту клиентов

ЦБ обязал банки подтверждать электронную почту клиентов - РИА Новости, 28.06.2022

ЦБ обязал банки подтверждать электронную почту клиентов

Банк России обязал кредитные организации подтверждать электронную почту клиентов, на которую направляется информация о банковских операциях, следует из указания РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:15

2022-06-28T17:15

2022-06-28T17:17

экономика

банки

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Банк России обязал кредитные организации подтверждать электронную почту клиентов, на которую направляется информация о банковских операциях, следует из указания регулятора, размещенного на его сайте."Кредитные организации должны реализовывать механизмы подтверждения использования клиентом адреса электронной почты в случае его использования во взаимоотношениях с кредитной организацией, на которую кредитной организацией направляются уведомления о совершаемых банковских операциях, справки (выписки) по совершенным банковским операциям", - сказано в документе, который вступает в силу с 1 октября.Данное указание вносит изменения в положение Банка России об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.Согласно документу, банки будут обязаны проводить идентификацию устройств клиентов при проведении банковских операций при удаленном доступе. Указывается, что, если банковская операция осуществляется через мобильное приложение, банки должны будут проверять номер телефона клиента.

https://ria.ru/20220628/banknota-1798616901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, банки, россия, центральный банк рф (цб рф)