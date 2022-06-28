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"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах - РИА Новости, 28.06.2022
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"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах
"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах - РИА Новости, 28.06.2022
"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах
Уже более 650 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", который взяли под контроль спецотряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР.
2022-06-28T13:24
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Мирные граждане выбираются небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны боевиков, находящихся в Лисичанске. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, заверили российские военнослужащие.
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60
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"Как в аду" – эвакуированные с завода “Азот” о жизни в бомбоубежищах
Уже более 650 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", который взяли под контроль спецотряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР. Мирные граждане выбираются небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны боевиков, находящихся в Лисичанске. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, заверили российские военнослужащие.
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60
видео, северодонецк, завод, видео
"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах
Уже более 650 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", который взяли под контроль спецотряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР.
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13:24 28.06.2022 (обновлено: 13:25 28.06.2022)
 

"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах

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Уже более 650 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", который взяли под контроль спецотряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР.
Мирные граждане выбираются небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны боевиков, находящихся в Лисичанске. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, заверили российские военнослужащие.
 
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