https://ria.ru/20220628/azot-1798681477.html

"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах

"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах - РИА Новости, 28.06.2022

"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах

Уже более 650 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", который взяли под контроль спецотряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР.

2022-06-28T13:24

2022-06-28T13:24

2022-06-28T13:25

видео

северодонецк

завод

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Мирные граждане выбираются небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны боевиков, находящихся в Лисичанске. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, заверили российские военнослужащие.

северодонецк

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Как в аду" – эвакуированные с завода “Азот” о жизни в бомбоубежищах Уже более 650 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", который взяли под контроль спецотряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР. Мирные граждане выбираются небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны боевиков, находящихся в Лисичанске. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, заверили российские военнослужащие. 2022-06-28T13:24 true PT3M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, северодонецк, завод, видео