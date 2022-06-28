https://ria.ru/20220628/azot-1798681477.html
"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах
"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах - РИА Новости, 28.06.2022
"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах
Уже более 650 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", который взяли под контроль спецотряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР.
2022-06-28T13:24
2022-06-28T13:24
2022-06-28T13:25
видео
северодонецк
завод
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Мирные граждане выбираются небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны боевиков, находящихся в Лисичанске. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, заверили российские военнослужащие.
северодонецк
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Как в аду" – эвакуированные с завода “Азот” о жизни в бомбоубежищах
Уже более 650 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", который взяли под контроль спецотряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР. Мирные граждане выбираются небольшими группами, чтобы не вызвать новые обстрелы со стороны боевиков, находящихся в Лисичанске. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, заверили российские военнослужащие.
2022-06-28T13:24
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PT3M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, северодонецк, завод, видео
"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах
Уже более 650 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", который взяли под контроль спецотряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР.
2022-06-28T13:24
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PT3M27S
13:24 28.06.2022 (обновлено: 13:25 28.06.2022)
"Как в аду" – эвакуированные с завода "Азот" о жизни в бомбоубежищах
Уже более 650 человек смогли выйти из убежищ северодонецкого комбината "Азот", который взяли под контроль спецотряд "Ахмат" и Народная милиция ЛНР.