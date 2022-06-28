https://ria.ru/20220628/astrakhan-1798853228.html
Астраханская область готова запустить строительство земснарядов в России
Астраханская область готова запустить строительство земснарядов в России - РИА Новости, 28.06.2022
Астраханская область готова запустить строительство земснарядов в России
Астраханская область имеет достаточный опыт и компетенции, чтобы стать центром строительства дноуглубительного флота для нужд всей России, заявил губернатор... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:54
2022-06-28T19:54
2022-06-28T20:06
экономика
россия
астраханская область
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Астраханская область имеет достаточный опыт и компетенции, чтобы стать центром строительства дноуглубительного флота для нужд всей России, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.Бабушкин предложил подготовить и запустить десятилетнюю программу по строительству отечественных земснарядов на базе региональных предприятий. По его мнению, проект серийного производства земснарядов позволит снизить стоимость и локализовать производство всего оборудования в России."Учитывая международную обстановку и невозможность поставок из недружественных стран, необходимо разработать российский аналог этого проекта с применением российского оборудования и, частично, оборудования из стран-партнеров. Астраханская область готова выступить центром строительства дноуглубительного флота для нужд всей страны. Имеются компетенции и опыт строительства земснарядов для Росморречфлота и Казахстана", - приводит пресс-служба администрации губернатора его слова.Также Бабушкин и Мантуров обсудили вопрос задержки выплат зарплаты работникам судостроительного завода "Лотос". Предполагается, что механизм погашения задолженности перед коллективом завода будет разработан уже в ближайшее время.
https://ria.ru/20220602/sotrudnichestvo-1792723028.html
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экономика, россия, астраханская область, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
19:54 28.06.2022 (обновлено: 20:06 28.06.2022)
Астраханская область готова запустить строительство земснарядов в России
Бабушкин: Астраханская область готова запустить строительство земснарядов в России