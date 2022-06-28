https://ria.ru/20220628/afganistan-1798826273.html
Путин заявил о контактах со всеми политическими силами Афганистана
Путин заявил о контактах со всеми политическими силами Афганистана - РИА Новости, 28.06.2022
Путин заявил о контактах со всеми политическими силами Афганистана
У России есть контакты со всеми политическими силами, представленными в Афганистане, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:00
2022-06-28T18:00
2022-06-28T18:15
россия
в мире
афганистан
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. У России есть контакты со всеми политическими силами, представленными в Афганистане, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном."У нас контакты есть со всеми политическими силами в этой стране", - сказал Путин.Он напомнил, что представительная делегация Афганистана была на ПМЭФ.Также президент отметил, что все этнические группы, представленные в Афганистане, должны принимать полноценное участие в управлении страной."Исходим из того, что все этнические группы, представленные в Афганистане, как это и звучало раньше, должны полноценно, принимать полноценное участие в управлении страной. Вот в этом ключе мы и будем продолжать работать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220625/afganistan-1798082824.html
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РИА Новости
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россия, в мире, афганистан, петербургский международный экономический форум (фонд)
18:00 28.06.2022 (обновлено: 18:15 28.06.2022)
Путин заявил о контактах со всеми политическими силами Афганистана
Путин: Россия контактирует со всеми политическими силами в Афганистане
ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. У России есть контакты со всеми политическими силами, представленными в Афганистане, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"У нас контакты есть со всеми политическими силами в этой стране", - сказал Путин.
Он напомнил, что представительная делегация Афганистана
была на ПМЭФ
.
Также президент отметил, что все этнические группы, представленные в Афганистане, должны принимать полноценное участие в управлении страной.
"Исходим из того, что все этнические группы, представленные в Афганистане, как это и звучало раньше, должны полноценно, принимать полноценное участие в управлении страной. Вот в этом ключе мы и будем продолжать работать", - сказал Путин.