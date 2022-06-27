https://ria.ru/20220627/zoloto-1798359946.html

В Китае заявили, что Запад навредит себе санкциями против золота из России

В Китае заявили, что Запад навредит себе санкциями против золота из России - РИА Новости, 27.06.2022

В Китае заявили, что Запад навредит себе санкциями против золота из России

Введение странами "Большой семерки" запрета на импорт золота из России будет иметь эффект, схожий с ограничениями на торговлю топливом, причем как для Москвы,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:38

2022-06-27T11:38

2022-06-27T13:36

санкции в отношении россии

экономика

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Введение странами "Большой семерки" запрета на импорт золота из России будет иметь эффект, схожий с ограничениями на торговлю топливом, причем как для Москвы, так и для остального мира, пишет китайский портал Global Times. "Как и в случае с энергоносителями, Россия может уменьшить влияние западных запретов, обратившись к развивающимся", — говорится в публикации. Кроме того, в статье отмечается, что, в отличие от нефти и природного газа, спрос западных стран на золото не постоянен, а источники этого ресурса более диверсифицированы, но это также приведет к росту цен на него и подстегнет инфляцию. При этом новые запретные меры окажут ограниченное влияние на российскую экономику, гораздо меньшее по сравнению с предыдущими пакетами санкций, резюмировалось в материале. Президент США Джо Байден ранее подтвердил информацию, что страны G7 вместе введут запрет на импорт золота из России. Как отмечали СМИ, санкции будут распространяться на ресурсы, добытые после введения ограничений, и не затронут уже приобретенные активы. После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220627/putin-1798310879.html

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798242769.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, россия