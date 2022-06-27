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В Китае заявили, что Запад навредит себе санкциями против золота из России - РИА Новости, 27.06.2022
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В Китае заявили, что Запад навредит себе санкциями против золота из России
В Китае заявили, что Запад навредит себе санкциями против золота из России - РИА Новости, 27.06.2022
В Китае заявили, что Запад навредит себе санкциями против золота из России
Введение странами "Большой семерки" запрета на импорт золота из России будет иметь эффект, схожий с ограничениями на торговлю топливом, причем как для Москвы,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:38
2022-06-27T13:36
санкции в отношении россии
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Введение странами "Большой семерки" запрета на импорт золота из России будет иметь эффект, схожий с ограничениями на торговлю топливом, причем как для Москвы, так и для остального мира, пишет китайский портал Global Times. "Как и в случае с энергоносителями, Россия может уменьшить влияние западных запретов, обратившись к развивающимся", — говорится в публикации. Кроме того, в статье отмечается, что, в отличие от нефти и природного газа, спрос западных стран на золото не постоянен, а источники этого ресурса более диверсифицированы, но это также приведет к росту цен на него и подстегнет инфляцию. При этом новые запретные меры окажут ограниченное влияние на российскую экономику, гораздо меньшее по сравнению с предыдущими пакетами санкций, резюмировалось в материале. Президент США Джо Байден ранее подтвердил информацию, что страны G7 вместе введут запрет на импорт золота из России. Как отмечали СМИ, санкции будут распространяться на ресурсы, добытые после введения ограничений, и не затронут уже приобретенные активы. После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.
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санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, россия
11:38 27.06.2022 (обновлено: 13:36 27.06.2022)
 
В Китае заявили, что Запад навредит себе санкциями против золота из России

GT заявил, что санкции против российского золота сильнее разгонят инфляцию в мире

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Введение странами "Большой семерки" запрета на импорт золота из России будет иметь эффект, схожий с ограничениями на торговлю топливом, причем как для Москвы, так и для остального мира, пишет китайский портал Global Times.

"Как и в случае с энергоносителями, Россия может уменьшить влияние западных запретов, обратившись к развивающимся", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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В Германии заявили, что Путин готовит Западу новую ловушку
Кроме того, в статье отмечается, что, в отличие от нефти и природного газа, спрос западных стран на золото не постоянен, а источники этого ресурса более диверсифицированы, но это также приведет к росту цен на него и подстегнет инфляцию.

При этом новые запретные меры окажут ограниченное влияние на российскую экономику, гораздо меньшее по сравнению с предыдущими пакетами санкций, резюмировалось в материале.
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После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.
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Вчера, 16:57
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