11:38 27.06.2022 (обновлено: 13:36 27.06.2022)
В Китае заявили, что Запад навредит себе санкциями против золота из России
GT заявил, что санкции против российского золота сильнее разгонят инфляцию в мире
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Введение странами "Большой семерки" запрета на импорт золота из России будет иметь эффект, схожий с ограничениями на торговлю топливом, причем как для Москвы, так и для остального мира, пишет китайский портал Global Times.
"Как и в случае с энергоносителями, Россия может уменьшить влияние западных запретов, обратившись к развивающимся", — говорится в публикации.
"Как и в случае с энергоносителями, Россия может уменьшить влияние западных запретов, обратившись к развивающимся", — говорится в публикации.
Кроме того, в статье отмечается, что, в отличие от нефти и природного газа, спрос западных стран на золото не постоянен, а источники этого ресурса более диверсифицированы, но это также приведет к росту цен на него и подстегнет инфляцию.
При этом новые запретные меры окажут ограниченное влияние на российскую экономику, гораздо меньшее по сравнению с предыдущими пакетами санкций, резюмировалось в материале.
При этом новые запретные меры окажут ограниченное влияние на российскую экономику, гораздо меньшее по сравнению с предыдущими пакетами санкций, резюмировалось в материале.
Президент США Джо Байден ранее подтвердил информацию, что страны G7 вместе введут запрет на импорт золота из России. Как отмечали СМИ, санкции будут распространяться на ресурсы, добытые после введения ограничений, и не затронут уже приобретенные активы.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.