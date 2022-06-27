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Столичная прожарка: как Москва справляется с летним зноем

Столичная прожарка: как Москва справляется с летним зноем - РИА Новости, 27.06.2022

Столичная прожарка: как Москва справляется с летним зноем

В Москву наконец-то пришло настоящее лето со всеми полагающимися "атрибутами": жарой, чистым небом и отсутствием осадков. Такая погода – и счастье, и... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:05

2022-06-27T14:05

2022-06-27T14:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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В Москву наконец-то пришло настоящее лето со всеми полагающимися "атрибутами": жарой, чистым небом и отсутствием осадков. Такая погода – и счастье, и одновременно испытание не только для москвичей, но и для города. Как столица справляется с 30-градусной жарой, смотрите в галерее РИА Новости.В жару в городских каменных джунглях становится трудно дышать. Именно в такой период важно освежить воздух. Самый эффективный и распространенный метод – аэрация. Городские службы проводят ее, когда температура воздуха превышает отметку в +25 градусов. Например, в минувшую субботу коммунальные службы проводили аэрацию трижды, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - пояснил он.Бирюков добавил, что в связи с экстремальной жарой городские службы переведены в режим повышенной готовности. "Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - указал он.В работах по аэрации задействована специализированная техника, которая проезжает по всем улицам и дорогам Москвы и снижает температуру воздуха на три-четыре градуса. Помимо того, что в результате аэрации легче дышится, регулярный полив дорог положительно влияет на асфальт. Дело в том, что постоянное воздействие солнца и транспортная нагрузка ускоряет процесс пластической деформации. И регулярный полив дорожного полотна снижает вероятность этого эффекта.Важно заметить, что распыляемая вода не содержит никаких примесей и абсолютно безопасна для людей и окружающей среды.Особое внимание уделяется городским цветникам. В жару их поливают ночью, после 22.00, чтобы влага не испарилась. Таким образом земля увлажняется на глубину залегания корней – около 30 сантиметров.Жители Москвы, которые хотят освежиться в жаркие дни, могут спрятаться в тени столичных водоемов или отдохнуть у фонтана. Летом по всей столице работают около 600 фонтанов. В последнее время популярностью пользуются "сухие" фонтаны. Рекомендуем плескаться в них осторожно, так как вода там не проточная.В настоящее время среднесуточная температура выше нормы на 5-6 градусов. В минувшие выходные температура днем доходила до 30 градусов. Такая погода с незначительными изменениями продержится до конца недели.

https://realty.ria.ru/20220602/moskva-1792002944.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы