Столичная прожарка: как Москва справляется с летним зноем
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина у Сухого фонтана в Парке искусств Музеон в жаркую погоду в Москве
В Москву наконец-то пришло настоящее лето со всеми полагающимися "атрибутами": жарой, чистым небом и отсутствием осадков. Такая погода – и счастье, и одновременно испытание не только для москвичей, но и для города. Как столица справляется с 30-градусной жарой, смотрите в галерее РИА Новости.
Аэрация дорог в Москве
В жару в городских каменных джунглях становится трудно дышать. Именно в такой период важно освежить воздух. Самый эффективный и распространенный метод – аэрация. Городские службы проводят ее, когда температура воздуха превышает отметку в +25 градусов. Например, в минувшую субботу коммунальные службы проводили аэрацию трижды, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - пояснил он.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве
Автомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Новинском бульваре в Москве
Бирюков добавил, что в связи с экстремальной жарой городские службы переведены в режим повышенной готовности. "Усилен контроль за электросетевыми объектами, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - указал он.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль коммунальных служб проводит аэрацию дорог на Кутузовском проспекте в Москве
Автомобиль коммунальных служб проводит аэрацию дорог на Кутузовском проспекте в Москве
В работах по аэрации задействована специализированная техника, которая проезжает по всем улицам и дорогам Москвы и снижает температуру воздуха на три-четыре градуса. Помимо того, что в результате аэрации легче дышится, регулярный полив дорог положительно влияет на асфальт. Дело в том, что постоянное воздействие солнца и транспортная нагрузка ускоряет процесс пластической деформации. И регулярный полив дорожного полотна снижает вероятность этого эффекта.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб во время полива проезжей части дорог на улице Новинский бульвар в Москве
Автомобили коммунальных служб во время полива проезжей части дорог на улице Новинский бульвар в Москве
Важно заметить, что распыляемая вода не содержит никаких примесей и абсолютно безопасна для людей и окружающей среды.
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб поливает цветы на Зубовском бульваре в Москве
Сотрудник коммунальных служб поливает цветы на Зубовском бульваре в Москве
Особое внимание уделяется городским цветникам. В жару их поливают ночью, после 22.00, чтобы влага не испарилась. Таким образом земля увлажняется на глубину залегания корней – около 30 сантиметров.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСмотровая площадка и фонтан на площади у Павелецкого вокзала в Москве
Смотровая площадка и фонтан на площади у Павелецкого вокзала в Москве
Жители Москвы, которые хотят освежиться в жаркие дни, могут спрятаться в тени столичных водоемов или отдохнуть у фонтана. Летом по всей столице работают около 600 фонтанов. В последнее время популярностью пользуются "сухие" фонтаны. Рекомендуем плескаться в них осторожно, так как вода там не проточная.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудница коммунальных служб поливает цветники в Москве
Сотрудница коммунальных служб поливает цветники в Москве
В настоящее время среднесуточная температура выше нормы на 5-6 градусов. В минувшие выходные температура днем доходила до 30 градусов. Такая погода с незначительными изменениями продержится до конца недели.