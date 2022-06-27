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Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары
Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары - РИА Новости, 27.06.2022
Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары
В Мосприроде заверили, что обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:56
2022-06-27T13:56
2022-06-27T13:56
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Мосприроде заверили, что обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды сообщают, что в жаркие дни не стоит беспокоиться за зверей и птиц на природных территориях Москвы – они нормально переносят знойную погоду. Дикие животные, обитающие на природных территориях города, не нуждаются в какой-либо помощи в условиях жаркой погоды. Наличие прудов, озер, рек, родников, да и просто воды в лужах позволяет им легче переживать жару. На природных территориях Москвы достаточно зелени, звери и птицы всегда могут найти тень и укрыться там от перегрева. Обитатели водоемов отлично чувствуют себя в прохладной воде, влаголюбивые насекомые, моллюски и пресмыкающиеся прячутся в густой траве, а теплолюбивые, напротив, с удовольствием греются на солнышке, птицы плещутся во всех водоемах", - сказано в сообщении.В департаменте добавили, что специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить диких животных на природных территориях, так как от беспокойства они страдают больше, чем от жары.
https://ria.ru/20220615/povedenie-1795862504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва, городское хозяйство москвы