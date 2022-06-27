Рейтинг@Mail.ru
Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220627/zhivotnye-1798421460.html
Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары
Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары - РИА Новости, 27.06.2022
Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары
В Мосприроде заверили, что обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:56
2022-06-27T13:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40839/62/408396292_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_cdbc3cacea731fed5734dcb97541e55f.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Мосприроде заверили, что обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды сообщают, что в жаркие дни не стоит беспокоиться за зверей и птиц на природных территориях Москвы – они нормально переносят знойную погоду. Дикие животные, обитающие на природных территориях города, не нуждаются в какой-либо помощи в условиях жаркой погоды. Наличие прудов, озер, рек, родников, да и просто воды в лужах позволяет им легче переживать жару. На природных территориях Москвы достаточно зелени, звери и птицы всегда могут найти тень и укрыться там от перегрева. Обитатели водоемов отлично чувствуют себя в прохладной воде, влаголюбивые насекомые, моллюски и пресмыкающиеся прячутся в густой траве, а теплолюбивые, напротив, с удовольствием греются на солнышке, птицы плещутся во всех водоемах", - сказано в сообщении.В департаменте добавили, что специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить диких животных на природных территориях, так как от беспокойства они страдают больше, чем от жары.
https://ria.ru/20220615/povedenie-1795862504.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40839/62/408396292_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_daf804b9a7b1af5d1486fc044499102f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мосприрода, москва, городское хозяйство москвы
13:56 27.06.2022
 

Мосприрода: обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБобры в парке "Покровское-Стрешнево"
Бобры в парке Покровское-Стрешнево - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Мосприроде заверили, что обитатели природных территорий Москвы не пострадают от жары, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды сообщают, что в жаркие дни не стоит беспокоиться за зверей и птиц на природных территориях Москвы – они нормально переносят знойную погоду. Дикие животные, обитающие на природных территориях города, не нуждаются в какой-либо помощи в условиях жаркой погоды. Наличие прудов, озер, рек, родников, да и просто воды в лужах позволяет им легче переживать жару. На природных территориях Москвы достаточно зелени, звери и птицы всегда могут найти тень и укрыться там от перегрева. Обитатели водоемов отлично чувствуют себя в прохладной воде, влаголюбивые насекомые, моллюски и пресмыкающиеся прячутся в густой траве, а теплолюбивые, напротив, с удовольствием греются на солнышке, птицы плещутся во всех водоемах", - сказано в сообщении.
В департаменте добавили, что специалисты Мосприроды рекомендуют не тревожить диких животных на природных территориях, так как от беспокойства они страдают больше, чем от жары.
Люди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала