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"Загрызли бы": пермяк спас новорожденного лосенка в лесу
"Загрызли бы": пермяк спас новорожденного лосенка в лесу - РИА Новости, 27.06.2022
"Загрызли бы": пермяк спас новорожденного лосенка в лесу
Житель Пермского края Иван Ермаков спас брошенного новорожденного лосенка. Детеныша передали на реабилитацию в Юго-Камский конноспортивный клуб. Владелец клуба Михаил Бакилин оставит лосенка в центре до тех пор, пока не определится его дальнейшая судьба.
2022-06-27T10:50
2022-06-27T10:50
2022-06-27T10:50
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"Загрызли бы": пермяк спас новорожденного лосенка в лесу
Житель Пермского края Иван Ермаков спас брошенного новорожденного лосенка. Детеныша передали на реабилитацию в Юго-Камский конноспортивный клуб. Владелец клуба Михаил Бакилин оставит лосенка в центре до тех пор, пока не определится его дальнейшая судьба.
2022-06-27T10:50
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РИА Новости
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пермский край, животные, видео
"Загрызли бы": пермяк спас новорожденного лосенка в лесу
Житель Пермского края Иван Ермаков спас брошенного новорожденного лосенка. Детеныша передали на реабилитацию в Юго-Камский конноспортивный клуб. Владелец клуба Михаил Бакилин оставит лосенка в центре до тех пор, пока не определится его дальнейшая судьба.
2022-06-27T10:50
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PT1M05S
"Загрызли бы": пермяк спас новорожденного лосенка в лесу
Житель Пермского края Иван Ермаков спас брошенного новорожденного лосенка. Детеныша передали на реабилитацию в Юго-Камский конноспортивный клуб. Владелец клуба Михаил Бакилин оставит лосенка в центре до тех пор, пока не определится его дальнейшая судьба.