"Загрызли бы": пермяк спас новорожденного лосенка в лесу

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Житель Пермского края Иван Ермаков спас брошенного новорожденного лосенка. Детеныша передали на реабилитацию в Юго-Камский конноспортивный клуб. Владелец клуба Михаил Бакилин оставит лосенка в центре до тех пор, пока не определится его дальнейшая судьба.