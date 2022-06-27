https://ria.ru/20220627/zerno-1798415387.html

Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна

Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна - РИА Новости, 27.06.2022

Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна

Страны G7 введут санкции против лиц, ответственных за "кражу украинского зерна", заявил Белый дом. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:45

2022-06-27T13:45

2022-06-27T13:47

украина

в мире

россия

министерство финансов сша

g7

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_cec60ea66badf3deecf63188944933d5.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны G7 введут санкции против лиц, ответственных за "кражу украинского зерна", заявил Белый дом."Лидеры G7 примут решение о введении санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека - включая военные преступления, осуществление нелегитимной власти на Украине и причастность… к хищению украинского зерна", - говорится в заявлении.Кроме того, госдеп и Минфин США введут санкции против частных военных компаний, которые "достоверно причастны" к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине.В санкционный список также попадут чиновники на освобожденных Россией территориях.

https://ria.ru/20220625/zerno-1798123321.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, россия, министерство финансов сша, g7, сша