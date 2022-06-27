https://ria.ru/20220627/zerno-1798415387.html
Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна
Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна - РИА Новости, 27.06.2022
Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна
Страны G7 введут санкции против лиц, ответственных за "кражу украинского зерна", заявил Белый дом. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:45
2022-06-27T13:45
2022-06-27T13:47
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны G7 введут санкции против лиц, ответственных за "кражу украинского зерна", заявил Белый дом."Лидеры G7 примут решение о введении санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека - включая военные преступления, осуществление нелегитимной власти на Украине и причастность… к хищению украинского зерна", - говорится в заявлении.Кроме того, госдеп и Минфин США введут санкции против частных военных компаний, которые "достоверно причастны" к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине.В санкционный список также попадут чиновники на освобожденных Россией территориях.
https://ria.ru/20220625/zerno-1798123321.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, министерство финансов сша, g7, сша
13:45 27.06.2022 (обновлено: 13:47 27.06.2022)
Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна
Страны G7 введут санкции против лиц, ответственных за "кражу" украинского зерна