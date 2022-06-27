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Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна - РИА Новости, 27.06.2022
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Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна
Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна - РИА Новости, 27.06.2022
Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна
Страны G7 введут санкции против лиц, ответственных за "кражу украинского зерна", заявил Белый дом. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:45
2022-06-27T13:47
украина
в мире
россия
министерство финансов сша
g7
сша
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны G7 введут санкции против лиц, ответственных за "кражу украинского зерна", заявил Белый дом."Лидеры G7 примут решение о введении санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека - включая военные преступления, осуществление нелегитимной власти на Украине и причастность… к хищению украинского зерна", - говорится в заявлении.Кроме того, госдеп и Минфин США введут санкции против частных военных компаний, которые "достоверно причастны" к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине.В санкционный список также попадут чиновники на освобожденных Россией территориях.
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украина, в мире, россия, министерство финансов сша, g7, сша
13:45 27.06.2022 (обновлено: 13:47 27.06.2022)
 
Страны G7 введут санкции против ответственных за "кражу" украинского зерна

Страны G7 введут санкции против лиц, ответственных за "кражу" украинского зерна

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Страны G7 введут санкции против лиц, ответственных за "кражу украинского зерна", заявил Белый дом.
"Лидеры G7 примут решение о введении санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека - включая военные преступления, осуществление нелегитимной власти на Украине и причастность… к хищению украинского зерна", - говорится в заявлении.
Кроме того, госдеп и Минфин США введут санкции против частных военных компаний, которые "достоверно причастны" к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине.
В санкционный список также попадут чиновники на освобожденных Россией территориях.
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