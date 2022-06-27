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Зеленский заявил, что обсудил с Санду сотрудничество в области энергетики - РИА Новости, 27.06.2022
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Зеленский заявил, что обсудил с Санду сотрудничество в области энергетики
Зеленский заявил, что обсудил с Санду сотрудничество в области энергетики - РИА Новости, 27.06.2022
Зеленский заявил, что обсудил с Санду сотрудничество в области энергетики
Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что обсудил с ней вопросы украинского транзита через молдавскую территорию и... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:20
2022-06-27T21:20
в мире
майя санду
молдавия
украина
россия
евросоюз
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что обсудил с ней вопросы украинского транзита через молдавскую территорию и сотрудничество в энергетике.Помимо этого, по его словам, на встрече обсуждалось противодействие России и урегулирование в Приднестровье.Зеленский также поблагодарил Кишинев за решение отправить на Украину подразделение саперов и помощь украинским беженцам.В понедельник Майя Санду прибыла в Киев. На совместной пресс-конференции, видео которой Зеленский опубликовал в Telegram, он отметил, что ее визит проходит сразу вслед за тем, как Евросоюз принял "историческое" решение, предоставив Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
https://ria.ru/20220627/sandu-1798568792.html
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в мире, майя санду, молдавия, украина, россия, евросоюз
21:20 27.06.2022
 
Зеленский заявил, что обсудил с Санду сотрудничество в области энергетики

Зеленский заявил, что обсудил с Санду вопросы энергетического сотрудничества

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что обсудил с ней вопросы украинского транзита через молдавскую территорию и сотрудничество в энергетике.
"Также (обсудили) вопросы украинского транзита через территорию Молдавии и энергетическое сотрудничество", - написал Зеленский в своем официальном Telegram-канале.
Помимо этого, по его словам, на встрече обсуждалось противодействие России и урегулирование в Приднестровье.
Зеленский также поблагодарил Кишинев за решение отправить на Украину подразделение саперов и помощь украинским беженцам.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 21:13
Санду пообещала Зеленскому обеспечить транспортный коридор через Молдавию
В понедельник Майя Санду прибыла в Киев. На совместной пресс-конференции, видео которой Зеленский опубликовал в Telegram, он отметил, что ее визит проходит сразу вслед за тем, как Евросоюз принял "историческое" решение, предоставив Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
 
В миреМайя СандуМолдавияУкраинаРоссияЕвросоюз
 
 
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