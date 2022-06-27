Зеленский заявил, что обсудил с Санду сотрудничество в области энергетики
Зеленский заявил, что обсудил с Санду вопросы энергетического сотрудничества
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что обсудил с ней вопросы украинского транзита через молдавскую территорию и сотрудничество в энергетике.
"Также (обсудили) вопросы украинского транзита через территорию Молдавии и энергетическое сотрудничество", - написал Зеленский в своем официальном Telegram-канале.
Помимо этого, по его словам, на встрече обсуждалось противодействие России и урегулирование в Приднестровье.
В понедельник Майя Санду прибыла в Киев. На совместной пресс-конференции, видео которой Зеленский опубликовал в Telegram, он отметил, что ее визит проходит сразу вслед за тем, как Евросоюз принял "историческое" решение, предоставив Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.