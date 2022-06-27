https://ria.ru/20220627/zelenskiy-1798569925.html

Зеленский заявил, что обсудил с Санду сотрудничество в области энергетики

Зеленский заявил, что обсудил с Санду сотрудничество в области энергетики - РИА Новости, 27.06.2022

Зеленский заявил, что обсудил с Санду сотрудничество в области энергетики

Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что обсудил с ней вопросы украинского транзита через молдавскую территорию и... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T21:20

2022-06-27T21:20

2022-06-27T21:20

в мире

майя санду

молдавия

украина

россия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b82bfe65eca8cd97f4c1b7450f42e57f.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что обсудил с ней вопросы украинского транзита через молдавскую территорию и сотрудничество в энергетике.Помимо этого, по его словам, на встрече обсуждалось противодействие России и урегулирование в Приднестровье.Зеленский также поблагодарил Кишинев за решение отправить на Украину подразделение саперов и помощь украинским беженцам.В понедельник Майя Санду прибыла в Киев. На совместной пресс-конференции, видео которой Зеленский опубликовал в Telegram, он отметил, что ее визит проходит сразу вслед за тем, как Евросоюз принял "историческое" решение, предоставив Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

https://ria.ru/20220627/sandu-1798568792.html

молдавия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, молдавия, украина, россия, евросоюз