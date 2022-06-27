https://ria.ru/20220627/zdorove-1798456820.html
Более 2 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом
Более 2 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом - РИА Новости, 27.06.2022
Более 2 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом
Более 2 тысяч человек проверили своё здоровье в парках Московской области с начала акции, рассказали в региональном минздраве. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:27
2022-06-27T15:27
2022-06-27T15:27
новости подмосковья
общество
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798458305_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8eb96650bb1b52d4ba227ebc6558029.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч человек проверили своё здоровье в парках Московской области с начала акции, рассказали в региональном минздраве."В жаркие летние дни люди охотно проводят время в парках. Чтобы совместить приятное с полезным, мы в выходные дни проводим в парках профилактические осмотры. В минувшие выходные свое здоровье проверили 490 человек, а всего за время проведения акции – уже более 2 тысяч", - приводят в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой в сообщении.Ранее в министерстве сообщили, что на минувших выходных своё здоровье проверить можно было в парках в 21 городском округе.
https://ria.ru/20220627/voda-1798335843.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798458305_286:0:1246:720_1920x0_80_0_0_66852c3aa674a3b26006d2140532e97f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, светлана стригункова