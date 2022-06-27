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Более 2 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом - РИА Новости, 27.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220627/zdorove-1798456820.html
Более 2 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом
Более 2 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом - РИА Новости, 27.06.2022
Более 2 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом
Более 2 тысяч человек проверили своё здоровье в парках Московской области с начала акции, рассказали в региональном минздраве. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:27
2022-06-27T15:27
новости подмосковья
общество
светлана стригункова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч человек проверили своё здоровье в парках Московской области с начала акции, рассказали в региональном минздраве."В жаркие летние дни люди охотно проводят время в парках. Чтобы совместить приятное с полезным, мы в выходные дни проводим в парках профилактические осмотры. В минувшие выходные свое здоровье проверили 490 человек, а всего за время проведения акции – уже более 2 тысяч", - приводят в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой в сообщении.Ранее в министерстве сообщили, что на минувших выходных своё здоровье проверить можно было в парках в 21 городском округе.
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общество, светлана стригункова
15:27 27.06.2022
 

Более 2 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Проверка здоровья в парке Московской области
Проверка здоровья в парке Московской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч человек проверили своё здоровье в парках Московской области с начала акции, рассказали в региональном минздраве.
"В жаркие летние дни люди охотно проводят время в парках. Чтобы совместить приятное с полезным, мы в выходные дни проводим в парках профилактические осмотры. В минувшие выходные свое здоровье проверили 490 человек, а всего за время проведения акции – уже более 2 тысяч", - приводят в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой в сообщении.
Ранее в министерстве сообщили, что на минувших выходных своё здоровье проверить можно было в парках в 21 городском округе.
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