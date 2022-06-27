https://ria.ru/20220627/zdorove-1798456820.html

Более 2 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом

Более 2 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом - РИА Новости, 27.06.2022

Более 2 тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья летом

Более 2 тысяч человек проверили своё здоровье в парках Московской области с начала акции, рассказали в региональном минздраве. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:27

2022-06-27T15:27

2022-06-27T15:27

новости подмосковья

общество

светлана стригункова

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч человек проверили своё здоровье в парках Московской области с начала акции, рассказали в региональном минздраве."В жаркие летние дни люди охотно проводят время в парках. Чтобы совместить приятное с полезным, мы в выходные дни проводим в парках профилактические осмотры. В минувшие выходные свое здоровье проверили 490 человек, а всего за время проведения акции – уже более 2 тысяч", - приводят в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой в сообщении.Ранее в министерстве сообщили, что на минувших выходных своё здоровье проверить можно было в парках в 21 городском округе.

https://ria.ru/20220627/voda-1798335843.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, светлана стригункова