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Правительство расширило территорию Байкало-Ленского заповедника - РИА Новости, 27.06.2022
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Правительство расширило территорию Байкало-Ленского заповедника
Правительство расширило территорию Байкало-Ленского заповедника - РИА Новости, 27.06.2022
Правительство расширило территорию Байкало-Ленского заповедника
Правительство РФ расширило территорию Байкало-Ленского заповедника более чем на 10 тысяч гектаров, следует из постановления. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:26
2022-06-27T16:26
байкал
иркутская область
правительство рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство РФ расширило территорию Байкало-Ленского заповедника более чем на 10 тысяч гектаров, следует из постановления.На данный момент площадь Байкало-Ленского заповедника составляет 659,9 тысячи гектаров, в нее входит 100 километров байкальского побережья.Заповедник основан в 1986 году. Один из вариантов названия был "Берег бурых медведей", поскольку этот вид хищников населяет практически всю заповедную территорию. У заповедного побережья Байкала регулярно встречается байкальская нерпа, здесь водится 260 видов птиц.
https://ria.ru/20220514/baykal-1788531579.html
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байкал, иркутская область, правительство рф
16:26 27.06.2022
 
Правительство расширило территорию Байкало-Ленского заповедника

Правительство расширило площадь государственного природного заповедника "Байкало-Ленский"

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья ШабуроваБайкало-Ленский заповедник
Байкало-Ленский заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова
Байкало-Ленский заповедник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство РФ расширило территорию Байкало-Ленского заповедника более чем на 10 тысяч гектаров, следует из постановления.
"Расширить территорию государственного природного заповедника "Байкало-Ленский" за счет отнесения к его территории земельных участков из состава земель водного фонда площадью 11 231,8933 гектара (акватория озера Байкал), земель особо охраняемых территорий и объектов площадью 0,037 гектара и земель, категория которых не определена, площадью 8,3601 гектара, расположенных в Ольхонском муниципальном районе Иркутской области, определив, что площадь государственного природного заповедника "Байкало-Ленский" составляет 671 159,2904 гектара", - следует из документа.
На данный момент площадь Байкало-Ленского заповедника составляет 659,9 тысячи гектаров, в нее входит 100 километров байкальского побережья.
Заповедник основан в 1986 году. Один из вариантов названия был "Берег бурых медведей", поскольку этот вид хищников населяет практически всю заповедную территорию. У заповедного побережья Байкала регулярно встречается байкальская нерпа, здесь водится 260 видов птиц.
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