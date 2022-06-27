Правительство расширило территорию Байкало-Ленского заповедника
Правительство расширило площадь государственного природного заповедника "Байкало-Ленский"
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья ШабуроваБайкало-Ленский заповедник
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Наталья Шабурова
Байкало-Ленский заповедник. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство РФ расширило территорию Байкало-Ленского заповедника более чем на 10 тысяч гектаров, следует из постановления.
"Расширить территорию государственного природного заповедника "Байкало-Ленский" за счет отнесения к его территории земельных участков из состава земель водного фонда площадью 11 231,8933 гектара (акватория озера Байкал), земель особо охраняемых территорий и объектов площадью 0,037 гектара и земель, категория которых не определена, площадью 8,3601 гектара, расположенных в Ольхонском муниципальном районе Иркутской области, определив, что площадь государственного природного заповедника "Байкало-Ленский" составляет 671 159,2904 гектара", - следует из документа.
На данный момент площадь Байкало-Ленского заповедника составляет 659,9 тысячи гектаров, в нее входит 100 километров байкальского побережья.
Заповедник основан в 1986 году. Один из вариантов названия был "Берег бурых медведей", поскольку этот вид хищников населяет практически всю заповедную территорию. У заповедного побережья Байкала регулярно встречается байкальская нерпа, здесь водится 260 видов птиц.