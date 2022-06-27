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Правительство расширило территорию Байкало-Ленского заповедника

Правительство расширило территорию Байкало-Ленского заповедника - РИА Новости, 27.06.2022

Правительство расширило территорию Байкало-Ленского заповедника

Правительство РФ расширило территорию Байкало-Ленского заповедника более чем на 10 тысяч гектаров, следует из постановления. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:26

2022-06-27T16:26

2022-06-27T16:26

байкал

иркутская область

правительство рф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство РФ расширило территорию Байкало-Ленского заповедника более чем на 10 тысяч гектаров, следует из постановления.На данный момент площадь Байкало-Ленского заповедника составляет 659,9 тысячи гектаров, в нее входит 100 километров байкальского побережья.Заповедник основан в 1986 году. Один из вариантов названия был "Берег бурых медведей", поскольку этот вид хищников населяет практически всю заповедную территорию. У заповедного побережья Байкала регулярно встречается байкальская нерпа, здесь водится 260 видов птиц.

https://ria.ru/20220514/baykal-1788531579.html

байкал

иркутская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

байкал, иркутская область, правительство рф