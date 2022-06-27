Рейтинг@Mail.ru
Кисида заявил о недопустимости "ошибочных уроков" Украины для других стран - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/yaponiya-1798414547.html
Кисида заявил о недопустимости "ошибочных уроков" Украины для других стран
Кисида заявил о недопустимости "ошибочных уроков" Украины для других стран - РИА Новости, 27.06.2022
Кисида заявил о недопустимости "ошибочных уроков" Украины для других стран
Премьер Японии Фумио Кисида заявил о необходимости укрепления мирового порядка и недопустимости "ошибочных уроков" для других стран в связи с Украиной, сообщает РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:43
2022-06-27T13:43
в мире
япония
китай
сенкаку
фумио кисида
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_0:224:2761:1777_1920x0_80_0_0_87acd30921b53ba4c295c1a03d23d851.jpg
ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида заявил о необходимости укрепления мирового порядка и недопустимости "ошибочных уроков" для других стран в связи с Украиной, сообщает телеканал NHK.Кисида, подразумевая Китай, отметил, что "нельзя (допустить), чтобы появились страны, которые извлекут для себя ошибочный урок из ситуации на Украине".Он назвал недопустимыми повторяющиеся появления китайских кораблей в территориальных водах Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), а также разработку Китаем газовых месторождений в Восточно-Китайском море.Премьер Японии также высказался за необходимость укрепления сотрудничества для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, за мир и стабильность в Тайваньском проливе.В нынешнем году отмечается 50-летие нормализации отношений Японии и Китая, однако между двумя государствами продолжается территориальный спор в Восточно-Китайском море вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Японо-китайские отношения осложнены с тех пор, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из этих пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией. Япония озабочена заходами китайских кораблей в этом районе. Кроме того, власти Японии неоднократно выражали свою обеспокоенность военной модернизацией Китая и расширением его военной активности.Фумио Кисида участвует в саммите стран "Группы семи", который проходит в Германии в замке Эльмау 26-28 июня. Так как председательство в форуме в следующем году перейдет Японии, Кисида поднимает вопросы региональной безопасности, в том числе Индо-Тихоокеанского региона, мировой экономики и проблем изменения климата. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский. На встрече Кисида должен официально объявить о месте и времени следующего саммита – он пройдет в Хиросиме в мае будущего года.
https://ria.ru/20220625/kovitidi-1798102482.html
https://ria.ru/20220623/dalnovidnost-1797455166.html
япония
китай
сенкаку
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_1fc89461e9cd27f4276da2317977d4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, китай, сенкаку, фумио кисида, владимир зеленский, украина
13:43 27.06.2022
 
Кисида заявил о недопустимости "ошибочных уроков" Украины для других стран

Премьер Японии Кисида заявил о недопустимости "ошибочных уроков" Украины для других стран

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида заявил о необходимости укрепления мирового порядка и недопустимости "ошибочных уроков" для других стран в связи с Украиной, сообщает телеканал NHK.
Кисида, подразумевая Китай, отметил, что "нельзя (допустить), чтобы появились страны, которые извлекут для себя ошибочный урок из ситуации на Украине".
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 16:13
Партнерство в Тихом океане направлено против Китая, заявили в Совфеде
Он назвал недопустимыми повторяющиеся появления китайских кораблей в территориальных водах Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), а также разработку Китаем газовых месторождений в Восточно-Китайском море.
Премьер Японии также высказался за необходимость укрепления сотрудничества для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, за мир и стабильность в Тайваньском проливе.
В нынешнем году отмечается 50-летие нормализации отношений Японии и Китая, однако между двумя государствами продолжается территориальный спор в Восточно-Китайском море вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Японо-китайские отношения осложнены с тех пор, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из этих пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией. Япония озабочена заходами китайских кораблей в этом районе. Кроме того, власти Японии неоднократно выражали свою обеспокоенность военной модернизацией Китая и расширением его военной активности.
Фумио Кисида участвует в саммите стран "Группы семи", который проходит в Германии в замке Эльмау 26-28 июня. Так как председательство в форуме в следующем году перейдет Японии, Кисида поднимает вопросы региональной безопасности, в том числе Индо-Тихоокеанского региона, мировой экономики и проблем изменения климата. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский. На встрече Кисида должен официально объявить о месте и времени следующего саммита – он пройдет в Хиросиме в мае будущего года.
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 07:20
Японский политик призвал Токио быть дальновиднее в отношении России
 
В миреЯпонияКитайСенкакуФумио КисидаВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала