Кисида заявил о недопустимости "ошибочных уроков" Украины для других стран
Премьер Японии Кисида заявил о недопустимости "ошибочных уроков" Украины для других стран
Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида заявил о необходимости укрепления мирового порядка и недопустимости "ошибочных уроков" для других стран в связи с Украиной, сообщает телеканал NHK.
Кисида, подразумевая Китай, отметил, что "нельзя (допустить), чтобы появились страны, которые извлекут для себя ошибочный урок из ситуации на Украине".
Он назвал недопустимыми повторяющиеся появления китайских кораблей в территориальных водах Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), а также разработку Китаем газовых месторождений в Восточно-Китайском море.
Премьер Японии также высказался за необходимость укрепления сотрудничества для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, за мир и стабильность в Тайваньском проливе.
В нынешнем году отмечается 50-летие нормализации отношений Японии и Китая, однако между двумя государствами продолжается территориальный спор в Восточно-Китайском море вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Японо-китайские отношения осложнены с тех пор, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из этих пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией. Япония озабочена заходами китайских кораблей в этом районе. Кроме того, власти Японии неоднократно выражали свою обеспокоенность военной модернизацией Китая и расширением его военной активности.
Фумио Кисида участвует в саммите стран "Группы семи", который проходит в Германии в замке Эльмау 26-28 июня. Так как председательство в форуме в следующем году перейдет Японии, Кисида поднимает вопросы региональной безопасности, в том числе Индо-Тихоокеанского региона, мировой экономики и проблем изменения климата. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский. На встрече Кисида должен официально объявить о месте и времени следующего саммита – он пройдет в Хиросиме в мае будущего года.