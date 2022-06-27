https://ria.ru/20220627/yaponiya-1798414547.html

Кисида заявил о недопустимости "ошибочных уроков" Украины для других стран

Кисида заявил о недопустимости "ошибочных уроков" Украины для других стран - РИА Новости, 27.06.2022

Кисида заявил о недопустимости "ошибочных уроков" Украины для других стран

Премьер Японии Фумио Кисида заявил о необходимости укрепления мирового порядка и недопустимости "ошибочных уроков" для других стран в связи с Украиной, сообщает РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:43

2022-06-27T13:43

2022-06-27T13:43

в мире

япония

китай

сенкаку

фумио кисида

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_0:224:2761:1777_1920x0_80_0_0_87acd30921b53ba4c295c1a03d23d851.jpg

ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида заявил о необходимости укрепления мирового порядка и недопустимости "ошибочных уроков" для других стран в связи с Украиной, сообщает телеканал NHK.Кисида, подразумевая Китай, отметил, что "нельзя (допустить), чтобы появились страны, которые извлекут для себя ошибочный урок из ситуации на Украине".Он назвал недопустимыми повторяющиеся появления китайских кораблей в территориальных водах Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), а также разработку Китаем газовых месторождений в Восточно-Китайском море.Премьер Японии также высказался за необходимость укрепления сотрудничества для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, за мир и стабильность в Тайваньском проливе.В нынешнем году отмечается 50-летие нормализации отношений Японии и Китая, однако между двумя государствами продолжается территориальный спор в Восточно-Китайском море вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Японо-китайские отношения осложнены с тех пор, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из этих пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией. Япония озабочена заходами китайских кораблей в этом районе. Кроме того, власти Японии неоднократно выражали свою обеспокоенность военной модернизацией Китая и расширением его военной активности.Фумио Кисида участвует в саммите стран "Группы семи", который проходит в Германии в замке Эльмау 26-28 июня. Так как председательство в форуме в следующем году перейдет Японии, Кисида поднимает вопросы региональной безопасности, в том числе Индо-Тихоокеанского региона, мировой экономики и проблем изменения климата. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский. На встрече Кисида должен официально объявить о месте и времени следующего саммита – он пройдет в Хиросиме в мае будущего года.

https://ria.ru/20220625/kovitidi-1798102482.html

https://ria.ru/20220623/dalnovidnost-1797455166.html

япония

китай

сенкаку

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, сенкаку, фумио кисида, владимир зеленский, украина