https://ria.ru/20220627/yandeksmuzyka-1798369368.html

"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке"

"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке" - РИА Новости, 27.06.2022

"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке"

"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке", сервис работает в обычном режиме, сообщили в компании. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:59

2022-06-27T11:59

2022-06-27T11:59

общество

технологии

яндекс.музыка

россия

интернет

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке", сервис работает в обычном режиме, сообщили в компании.Ранее в понедельник пользователи "Яндекс.Музыки" столкнулись со сбоями в загрузке веб-версии приложения. При попытке зайти на сайт высвечивалось сообщение: "Что-то пошло не так. Сайт не работает, но мы уже решаем эту проблему"."У ряда пользователей возникли кратковременные трудности с доступом к веб-версии "Яндекс.Музыки". Сейчас все уже работает в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220627/internet-1798294263.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, яндекс.музыка, россия, интернет, яндекс