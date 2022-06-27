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"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке" - РИА Новости, 27.06.2022
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"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке"
"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке" - РИА Новости, 27.06.2022
"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке"
"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке", сервис работает в обычном режиме, сообщили в компании. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:59
2022-06-27T11:59
общество
технологии
яндекс.музыка
россия
интернет
яндекс
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке", сервис работает в обычном режиме, сообщили в компании.Ранее в понедельник пользователи "Яндекс.Музыки" столкнулись со сбоями в загрузке веб-версии приложения. При попытке зайти на сайт высвечивалось сообщение: "Что-то пошло не так. Сайт не работает, но мы уже решаем эту проблему"."У ряда пользователей возникли кратковременные трудности с доступом к веб-версии "Яндекс.Музыки". Сейчас все уже работает в прежнем режиме", - говорится в сообщении.
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общество, технологии, яндекс.музыка, россия, интернет, яндекс
11:59 27.06.2022
 
"Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке"

"Яндекс" восстановил доступ к сервису "Яндекс.Музыка"

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Яндекс" восстановил доступ к "Яндекс.Музыке", сервис работает в обычном режиме, сообщили в компании.
Ранее в понедельник пользователи "Яндекс.Музыки" столкнулись со сбоями в загрузке веб-версии приложения. При попытке зайти на сайт высвечивалось сообщение: "Что-то пошло не так. Сайт не работает, но мы уже решаем эту проблему".
"У ряда пользователей возникли кратковременные трудности с доступом к веб-версии "Яндекс.Музыки". Сейчас все уже работает в прежнем режиме", - говорится в сообщении.
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