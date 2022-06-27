https://ria.ru/20220627/vzryv-1798514908.html

В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках

В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках - РИА Новости, 27.06.2022

В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках

Юношу из подмосковных Химок госпитализировали после взрыва вейпа в руках, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:51

2022-06-27T17:51

2022-06-27T17:51

россия

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Юношу из подмосковных Химок госпитализировали после взрыва вейпа в руках, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Вчера в Химках в руках подростка взорвался вейп. К счастью, парень жив, госпитализирован в клинику Рошаля. Очень надеюсь, что он в скором времени поправится. В этой истории еще предстоит разобраться", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220627/proverka-1798488742.html

россия

химки

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, химки, московская область (подмосковье), ксения мишонова