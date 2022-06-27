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В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках
В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках - РИА Новости, 27.06.2022
В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках
Юношу из подмосковных Химок госпитализировали после взрыва вейпа в руках, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:51
2022-06-27T17:51
2022-06-27T17:51
россия
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Юношу из подмосковных Химок госпитализировали после взрыва вейпа в руках, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Вчера в Химках в руках подростка взорвался вейп. К счастью, парень жив, госпитализирован в клинику Рошаля. Очень надеюсь, что он в скором времени поправится. В этой истории еще предстоит разобраться", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, химки, московская область (подмосковье), ксения мишонова
В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках
Подростка из Химок госпитализировали после того, как у него в руках взорвался вейп