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В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках - РИА Новости, 27.06.2022
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В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках
В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках - РИА Новости, 27.06.2022
В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках
Юношу из подмосковных Химок госпитализировали после взрыва вейпа в руках, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:51
2022-06-27T17:51
россия
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Юношу из подмосковных Химок госпитализировали после взрыва вейпа в руках, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Вчера в Химках в руках подростка взорвался вейп. К счастью, парень жив, госпитализирован в клинику Рошаля. Очень надеюсь, что он в скором времени поправится. В этой истории еще предстоит разобраться", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
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россия
химки
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россия, происшествия, химки, московская область (подмосковье), ксения мишонова
17:51 27.06.2022
 
В Химках подростка госпитализировали после взрыва вейпа в руках

Подростка из Химок госпитализировали после того, как у него в руках взорвался вейп

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Юношу из подмосковных Химок госпитализировали после взрыва вейпа в руках, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Вчера в Химках в руках подростка взорвался вейп. К счастью, парень жив, госпитализирован в клинику Рошаля. Очень надеюсь, что он в скором времени поправится. В этой истории еще предстоит разобраться", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
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