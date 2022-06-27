17:13 27.06.2022 (обновлено: 18:22 27.06.2022)
Выставка коллекции Михаила и Ивана Морозовых откроется в ГМИИ им. Пушкина
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетители на выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", откроется во вторник в Пушкинском музее, сообщает пресс-служба банка ВТБ, выступившего спонсором экспозиции.
Выставка, продолжающая цикл экспозиций о династиях московских коллекционеров, объединит шедевры из разных музеев страны, в том числе из собраний Пушкинского музея, Эрмитажа и Третьяковской галереи, и реконструирует прославленное собрание Морозовых.
В здании ГМИИ имени Пушкина на Волхонке будут представлены более 600 экспонатов – работы Валентина Серова, Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Камиля Писсарро, Поля Огюста Ренуара, Клода Моне и других признанных во всем мире мастеров живописи, графики, скульптуры.
Посетители выставки смогут также ознакомиться с архивными материалами, книгами и фотографиями, рассказывающими о формировании коллекции.
"Выставка коллекции братьев Морозовых в Пушкинском музее позволяет понять логику формирования коллекции, проследить историю ее формирования, увидеть за картинами личность самих братьев и столь разный подход обоих к искусству. Многие произведения, приобретенные Морозовыми, - сегодня признанные шедевры, украшения крупнейших российских музеев. Коллекция – важный этап в истории русского меценатства, традиции которого продолжают жить и сегодня. Банк ВТБ с гордостью поддержал столь значимое событие в культурной жизни нашей страны", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой.
7 декабря 2021, 16:57ВТБ выступил генспонсором выставки работ Альбрехта Дюрера в Эрмитаже