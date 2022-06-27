https://ria.ru/20220627/vystavka-1798504549.html

Выставка коллекции Михаила и Ивана Морозовых откроется в ГМИИ им. Пушкина

Выставка коллекции Михаила и Ивана Морозовых откроется в ГМИИ им. Пушкина - РИА Новости, 27.06.2022

Выставка коллекции Михаила и Ивана Морозовых откроется в ГМИИ им. Пушкина

Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", откроется во вторник в Пушкинском музее, сообщает пресс-служба банка ВТБ, выступившего спонсором... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:13

2022-06-27T17:13

2022-06-27T18:22

втб

новости компаний - экономика

культура

новости культуры

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

третьяковская галерея

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798521880_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d081c8bba25bff49a96e5128a879a8ce.jpg

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", откроется во вторник в Пушкинском музее, сообщает пресс-служба банка ВТБ, выступившего спонсором экспозиции.Выставка, продолжающая цикл экспозиций о династиях московских коллекционеров, объединит шедевры из разных музеев страны, в том числе из собраний Пушкинского музея, Эрмитажа и Третьяковской галереи, и реконструирует прославленное собрание Морозовых.В здании ГМИИ имени Пушкина на Волхонке будут представлены более 600 экспонатов – работы Валентина Серова, Исаака Левитана, Михаила Врубеля, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Камиля Писсарро, Поля Огюста Ренуара, Клода Моне и других признанных во всем мире мастеров живописи, графики, скульптуры.Посетители выставки смогут также ознакомиться с архивными материалами, книгами и фотографиями, рассказывающими о формировании коллекции."Выставка коллекции братьев Морозовых в Пушкинском музее позволяет понять логику формирования коллекции, проследить историю ее формирования, увидеть за картинами личность самих братьев и столь разный подход обоих к искусству. Многие произведения, приобретенные Морозовыми, - сегодня признанные шедевры, украшения крупнейших российских музеев. Коллекция – важный этап в истории русского меценатства, традиции которого продолжают жить и сегодня. Банк ВТБ с гордостью поддержал столь значимое событие в культурной жизни нашей страны", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой.

https://ria.ru/20211207/vystavka-1762598452.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика, культура, новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, третьяковская галерея