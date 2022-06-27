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Более 3 тысяч семейных пар в Подмосковье получили выплату к юбилею в браке

Более 3 тысяч семейных пар в Подмосковье получили выплату к юбилею в браке - РИА Новости, 27.06.2022

Более 3 тысяч семейных пар в Подмосковье получили выплату к юбилею в браке

Более трёх тысяч семейных пар в Московской области с начала года получили выплату к юбилею совместной жизни, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:17

2022-06-27T15:17

2022-06-27T15:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более трёх тысяч семейных пар в Московской области с начала года получили выплату к юбилею совместной жизни, рассказали в пресс-службе регионального минсоцразвития."В Подмосковье с начала года более 3 тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни. Ее могут получить семьи, которые живут в браке более 50 лет. Оформить выплату может один из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Отмечается, что размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет - 6 тысяч рублей, 60 лет - семь тысяч рублей, 65 лет - 8 тысяч рублей, 70 лет и более - 9 тысяч рублей.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество