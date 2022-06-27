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Более 3 тысяч семейных пар в Подмосковье получили выплату к юбилею в браке - РИА Новости, 27.06.2022
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Новости Подмосковья
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Более 3 тысяч семейных пар в Подмосковье получили выплату к юбилею в браке
Более 3 тысяч семейных пар в Подмосковье получили выплату к юбилею в браке - РИА Новости, 27.06.2022
Более 3 тысяч семейных пар в Подмосковье получили выплату к юбилею в браке
Более трёх тысяч семейных пар в Московской области с начала года получили выплату к юбилею совместной жизни, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:17
2022-06-27T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более трёх тысяч семейных пар в Московской области с начала года получили выплату к юбилею совместной жизни, рассказали в пресс-службе регионального минсоцразвития."В Подмосковье с начала года более 3 тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни. Ее могут получить семьи, которые живут в браке более 50 лет. Оформить выплату может один из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Отмечается, что размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет - 6 тысяч рублей, 60 лет - семь тысяч рублей, 65 лет - 8 тысяч рублей, 70 лет и более - 9 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье), общество
15:17 27.06.2022
 

Более 3 тысяч семейных пар в Подмосковье получили выплату к юбилею в браке

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более трёх тысяч семейных пар в Московской области с начала года получили выплату к юбилею совместной жизни, рассказали в пресс-службе регионального минсоцразвития.
Подмосковье с начала года более 3 тысяч семейных пар получили выплату к юбилею совместной жизни. Ее могут получить семьи, которые живут в браке более 50 лет. Оформить выплату может один из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье", - приводят в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.
Отмечается, что размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет - 6 тысяч рублей, 60 лет - семь тысяч рублей, 65 лет - 8 тысяч рублей, 70 лет и более - 9 тысяч рублей.
Кольца для новобрачных - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 16:38Новости Подмосковья
Подать заявку на выплаты к юбилею супружеской жизни в МО станет проще
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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