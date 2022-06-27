Рейтинг@Mail.ru
МИД Эфиопии: военные из Судана погибли во время столкновения с ополченцами - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/voennye-1798581049.html
МИД Эфиопии: военные из Судана погибли во время столкновения с ополченцами
МИД Эфиопии: военные из Судана погибли во время столкновения с ополченцами - РИА Новости, 27.06.2022
МИД Эфиопии: военные из Судана погибли во время столкновения с ополченцами
Правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:49
2022-06-27T22:49
в мире
эфиопия
судан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/11/1560931120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0e6c927786057a77b6aea9aa538b975.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не возлагать вину за произошедшее на власти Эфиопии, сообщило министерство иностранных дел страны.Ранее Судан отозвал посла в Эфиопии для консультаций после гибели семерых военных. Согласно версии МИД Судана, семеро суданских военных и мирный житель были похищены и убиты эфиопскими военнослужащими 22 июня.Согласно заявлению, стычка произошла после вторжения на территорию Эфиопии подразделения суданской регулярной армии "при поддержке со стороны элементов из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ)"."Принимая во внимание, что вышеизложенное произошло на общей границе, правительство Эфиопии категорически отвергает искажение этих фактов суданскими оборонными силами, которые несправедливо возлагают вину на Эфиопию, в то время как подразделение суданской армии пересекло эфиопскую границу, спровоцировав инцидент", - пояснило МИД Эфиопии.В министерстве отметили, что правительство Эфиопии по-прежнему привержено принципам мирного урегулирования разногласий между государствами, а произошедшее было нацелено на подрыв отношений между Эфиопией и Суданом.
https://ria.ru/20220614/efiopiya-1795137994.html
эфиопия
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/11/1560931120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deeda94f2bb32688db1a9fd3ffaf282e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эфиопия, судан
22:49 27.06.2022
 
МИД Эфиопии: военные из Судана погибли во время столкновения с ополченцами

МИД Эфиопии: суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами

© РИА Новости / Антон СкрипуновЦентральная улица Лалибелы. Эфиопия
Центральная улица Лалибелы. Эфиопия - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Центральная улица Лалибелы. Эфиопия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не возлагать вину за произошедшее на власти Эфиопии, сообщило министерство иностранных дел страны.
Ранее Судан отозвал посла в Эфиопии для консультаций после гибели семерых военных. Согласно версии МИД Судана, семеро суданских военных и мирный житель были похищены и убиты эфиопскими военнослужащими 22 июня.
"Правительство Эфиопии сожалеет о гибели людей в результате стычки между суданской армией и местным ополчением, расследование которой будет проведено в ближайшее время", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter ведомства.
Согласно заявлению, стычка произошла после вторжения на территорию Эфиопии подразделения суданской регулярной армии "при поддержке со стороны элементов из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ)".
"Принимая во внимание, что вышеизложенное произошло на общей границе, правительство Эфиопии категорически отвергает искажение этих фактов суданскими оборонными силами, которые несправедливо возлагают вину на Эфиопию, в то время как подразделение суданской армии пересекло эфиопскую границу, спровоцировав инцидент", - пояснило МИД Эфиопии.
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 10:51
Посол Эфиопии рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Россией
В министерстве отметили, что правительство Эфиопии по-прежнему привержено принципам мирного урегулирования разногласий между государствами, а произошедшее было нацелено на подрыв отношений между Эфиопией и Суданом.
 
В миреЭфиопияСудан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала