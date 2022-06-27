https://ria.ru/20220627/voennye-1798581049.html

МИД Эфиопии: военные из Судана погибли во время столкновения с ополченцами

МИД Эфиопии: военные из Судана погибли во время столкновения с ополченцами - РИА Новости, 27.06.2022

МИД Эфиопии: военные из Судана погибли во время столкновения с ополченцами

Правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T22:49

2022-06-27T22:49

2022-06-27T22:49

в мире

эфиопия

судан

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не возлагать вину за произошедшее на власти Эфиопии, сообщило министерство иностранных дел страны.Ранее Судан отозвал посла в Эфиопии для консультаций после гибели семерых военных. Согласно версии МИД Судана, семеро суданских военных и мирный житель были похищены и убиты эфиопскими военнослужащими 22 июня.Согласно заявлению, стычка произошла после вторжения на территорию Эфиопии подразделения суданской регулярной армии "при поддержке со стороны элементов из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ)"."Принимая во внимание, что вышеизложенное произошло на общей границе, правительство Эфиопии категорически отвергает искажение этих фактов суданскими оборонными силами, которые несправедливо возлагают вину на Эфиопию, в то время как подразделение суданской армии пересекло эфиопскую границу, спровоцировав инцидент", - пояснило МИД Эфиопии.В министерстве отметили, что правительство Эфиопии по-прежнему привержено принципам мирного урегулирования разногласий между государствами, а произошедшее было нацелено на подрыв отношений между Эфиопией и Суданом.

https://ria.ru/20220614/efiopiya-1795137994.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эфиопия, судан