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Почти 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали в парках Подмосковья
Почти 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали в парках Подмосковья - РИА Новости, 27.06.2022
Почти 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали в парках Подмосковья
Почти 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали на минувших выходных в парках культуры и отдыха Московской области, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:16
2022-06-27T11:16
2022-06-27T11:16
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
вода
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Почти 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали на минувших выходных в парках культуры и отдыха Московской области, говорится в сообщении министерства благоустройства Подмосковья."На выходных 25 и 26 июня в подмосковных парках в связи с жаркой погодой мы начали бесплатно раздавать посетителям бутылки с водой. Акция прошла в 44 парках, всего за эти дни раздали 30 тысяч бутылок", – приводятся в нем слова главы ведомства Михаила Хайкина.Он добавил, что акция продолжится до конца летнего сезона в те дни, когда температура воздуха будет выше +25 С° в тени. Бесплатную воду смогут получить все желающие посетители парков. Раздавать бутылки будут сотрудники парка или волонтеры.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил хайкин, московская область (подмосковье), вода
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Почти 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали на минувших выходных в парках культуры и отдыха Московской области, говорится в сообщении министерства благоустройства Подмосковья.
"На выходных 25 и 26 июня в подмосковных парках в связи с жаркой погодой мы начали бесплатно раздавать посетителям бутылки с водой. Акция прошла в 44 парках, всего за эти дни раздали 30 тысяч бутылок", – приводятся в нем слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Он добавил, что акция продолжится до конца летнего сезона в те дни, когда температура воздуха будет выше +25 С° в тени. Бесплатную воду смогут получить все желающие посетители парков. Раздавать бутылки будут сотрудники парка или волонтеры.