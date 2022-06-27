https://ria.ru/20220627/voda-1798335843.html

Почти 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали в парках Подмосковья

Почти 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали в парках Подмосковья - РИА Новости, 27.06.2022

Почти 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали в парках Подмосковья

Почти 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали на минувших выходных в парках культуры и отдыха Московской области, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:16

2022-06-27T11:16

2022-06-27T11:16

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

вода

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Почти 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали на минувших выходных в парках культуры и отдыха Московской области, говорится в сообщении министерства благоустройства Подмосковья."На выходных 25 и 26 июня в подмосковных парках в связи с жаркой погодой мы начали бесплатно раздавать посетителям бутылки с водой. Акция прошла в 44 парках, всего за эти дни раздали 30 тысяч бутылок", – приводятся в нем слова главы ведомства Михаила Хайкина.Он добавил, что акция продолжится до конца летнего сезона в те дни, когда температура воздуха будет выше +25 С° в тени. Бесплатную воду смогут получить все желающие посетители парков. Раздавать бутылки будут сотрудники парка или волонтеры.

https://ria.ru/20220624/plyazhi-1797938231.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил хайкин, московская область (подмосковье), вода