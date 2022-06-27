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До конца 2023 года подмосковные веломаршруты продлят на 80 километров - РИА Новости, 27.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220627/velomarshruty-1798559961.html
До конца 2023 года подмосковные веломаршруты продлят на 80 километров
До конца 2023 года подмосковные веломаршруты продлят на 80 километров - РИА Новости, 27.06.2022
До конца 2023 года подмосковные веломаршруты продлят на 80 километров
Сеть велосипедных маршрутов в Московской области продолжает расти. Сейчас в регионе уже более 480 километров велодорожек, а до конца 2023 года проложат еще 80... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:13
2022-06-27T20:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Сеть велосипедных маршрутов в Московской области продолжает расти. Сейчас в регионе уже более 480 километров велодорожек, а до конца 2023 года проложат еще 80 километров. Об этом сообщил телеканал "360".Новые маршруты уже появились в парке Малевича в Одинцове, на набережной озера Сенеж в Солнечногорске, парке "Экоберег" в Химках и у Акуловского водоканала в Королеве, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Еще 56 километров дорожек веломаршрута "Вело-1" построят в этом году. Они соединят Яхрому, Дмитров и Дубну. Часть маршрута уже используется – это 23 километра участка веломаршрута Москва – Санкт-Петербург. В этом году работы будут проводить на участке в Мытищах.Также в этом году в рамках проекта "Связь трех парков" проложат велодорожки, которые свяжут парк Малевича, парк Лазутиной и Мещерский парк в Одинцове.Все веломаршруты Московской области можно найти с помощью сервиса "Яндекс.Карты". Нужно выбрать начальную и конечную точку маршрута, приложение подберет дорогу без лестниц, опасных участков и скоростных магистралей, чтобы путь было удобнее преодолеть на велосипеде.
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московская область (подмосковье)
20:13 27.06.2022
 

До конца 2023 года подмосковные веломаршруты продлят на 80 километров

© РИА Новости / Константин МихальчевскийЛюди катаются на велосипедах
Люди катаются на велосипедах - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Сеть велосипедных маршрутов в Московской области продолжает расти. Сейчас в регионе уже более 480 километров велодорожек, а до конца 2023 года проложат еще 80 километров. Об этом сообщил телеканал "360".
Новые маршруты уже появились в парке Малевича в Одинцове, на набережной озера Сенеж в Солнечногорске, парке "Экоберег" в Химках и у Акуловского водоканала в Королеве, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Еще 56 километров дорожек веломаршрута "Вело-1" построят в этом году. Они соединят Яхрому, Дмитров и Дубну. Часть маршрута уже используется – это 23 километра участка веломаршрута Москва – Санкт-Петербург. В этом году работы будут проводить на участке в Мытищах.
Также в этом году в рамках проекта "Связь трех парков" проложат велодорожки, которые свяжут парк Малевича, парк Лазутиной и Мещерский парк в Одинцове.
Все веломаршруты Московской области можно найти с помощью сервиса "Яндекс.Карты". Нужно выбрать начальную и конечную точку маршрута, приложение подберет дорогу без лестниц, опасных участков и скоростных магистралей, чтобы путь было удобнее преодолеть на велосипеде.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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