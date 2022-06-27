https://ria.ru/20220627/uryupinsk-1798412359.html

Вандалы разбили одну из главных достопримечательностей Урюпинска

Вандалы разбили одну из главных достопримечательностей Урюпинска - РИА Новости, 27.06.2022

Вандалы разбили одну из главных достопримечательностей Урюпинска

Вандалы разломали скульптуру "Рукодельницы", которая является одной из главных достопримечательностей Урюпинска Волгоградской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:42

2022-06-27T13:42

2022-06-27T13:42

туризм

урюпинск

достопримечательности

происшествия

новости - туризм

туризм

вандализм

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg

ВОЛГОГРАД, 27 июн — РИА Новости. Вандалы разломали скульптуру "Рукодельницы", которая является одной из главных достопримечательностей Урюпинска Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону."Двадцать седьмого июня 2022 года в полицию города поступило сообщение о том, что неизвестные разбили скульптурную композицию "Рукодельницы", установленную на улице Карбышева", — сказали в ведомстве.Отмечается, что полиции удалось установить подозреваемого в вандализме, им оказался местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Скульптура "Рукодельницы" была открыта в 2009 году, ко дню города Урюпинска, который славится своими пуховыми платками и вязаными изделиями. Композиция представляет собой трех пожилых женщин, которые вяжут, а в ногах у них — котенок с клубком.

https://ria.ru/20220627/gretsiya-1798337354.html

урюпинск

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

урюпинск, достопримечательности, происшествия, новости - туризм, туризм, вандализм, волгоградская область