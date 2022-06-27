https://ria.ru/20220627/uryupinsk-1798412359.html
Вандалы разбили одну из главных достопримечательностей Урюпинска
Вандалы разбили одну из главных достопримечательностей Урюпинска - РИА Новости, 27.06.2022
Вандалы разбили одну из главных достопримечательностей Урюпинска
Вандалы разломали скульптуру "Рукодельницы", которая является одной из главных достопримечательностей Урюпинска Волгоградской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:42
2022-06-27T13:42
2022-06-27T13:42
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ВОЛГОГРАД, 27 июн — РИА Новости. Вандалы разломали скульптуру "Рукодельницы", которая является одной из главных достопримечательностей Урюпинска Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону."Двадцать седьмого июня 2022 года в полицию города поступило сообщение о том, что неизвестные разбили скульптурную композицию "Рукодельницы", установленную на улице Карбышева", — сказали в ведомстве.Отмечается, что полиции удалось установить подозреваемого в вандализме, им оказался местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Скульптура "Рукодельницы" была открыта в 2009 году, ко дню города Урюпинска, который славится своими пуховыми платками и вязаными изделиями. Композиция представляет собой трех пожилых женщин, которые вяжут, а в ногах у них — котенок с клубком.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урюпинск, достопримечательности, происшествия, новости - туризм, туризм, вандализм, волгоградская область
Вандалы разбили одну из главных достопримечательностей Урюпинска
МВД: вандалы разломали скульптуру "Рукодельницы" — достопримечательность Урюпинска
ВОЛГОГРАД, 27 июн — РИА Новости. Вандалы разломали скульптуру "Рукодельницы", которая является одной из главных достопримечательностей Урюпинска Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Двадцать седьмого июня 2022 года в полицию города поступило сообщение о том, что неизвестные разбили скульптурную композицию "Рукодельницы", установленную на улице Карбышева", — сказали в ведомстве.
Отмечается, что полиции удалось установить подозреваемого в вандализме, им оказался местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Скульптура "Рукодельницы" была открыта в 2009 году, ко дню города Урюпинска, который славится своими пуховыми платками и вязаными изделиями. Композиция представляет собой трех пожилых женщин, которые вяжут, а в ногах у них — котенок с клубком.