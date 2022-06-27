https://ria.ru/20220627/ukraina-1798574086.html

В Киеве утверждают, что на Украине заблокированы около 80 иностранных судов

В Киеве утверждают, что на Украине заблокированы около 80 иностранных судов - РИА Новости, 27.06.2022

В Киеве утверждают, что на Украине заблокированы около 80 иностранных судов

Замглавы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Украины (АМПУ) Дмитрий Баринов заявил, что в украинских портах заблокированы около 80... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T21:55

2022-06-27T21:55

2022-06-27T21:55

в мире

дунай (река)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Замглавы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Украины (АМПУ) Дмитрий Баринов заявил, что в украинских портах заблокированы около 80 иностранных судов."В наших портах около 80 заблокированных судов вместе с экипажами. Кое-кто эвакуировался, кого-то заменили украинские моряки", - сказал Баринов во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ. Текст его выступления приводится на сайте Медиацентра.Чиновник также отметил, что суда нельзя оставлять без контроля, так как на них находится товар, при этом они не могут выйти из портов.Ранее Баринов сообщил, что украинские порты на Дунае в Рени, Измаиле и Усть-Дунайске работают на грани коллапса, спасти положение могут новые перегрузочные комплексы.Остальные 15 украинских портов не работают, в связи с чем грузооборот упал почти в четыре раза по сравнению с февральскими показателями: тогда через украинские порты отгрузили 5 миллионов тонн грузов, а в мае – всего 1,3 миллиона тонн.

https://ria.ru/20220531/porty-1791914195.html

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в мире, дунай (река)